Взрывы на арсенале под Ичней: журналист сказал, кто мог устроить диверсию

21 октября 2018, 09:20

На военных складах на Черниговщине возгорание произошло на площадке, на которой контролировали порядок хранения боеприпасов, отметил эксперт.

Журналист полагает, что взрывы на военных складах под Ичней мог устроить кто-то из персонала
Взрывы на военных складах под Ичней мог устроить кто-то из персонала, считает журналист / Reuters

В Черниговской области взрывы на складе боеприпасов под Ичней могли устроить те, кто был хорошо знаком с ситуацией на объекте и получал оперативную информацию.

Диверсию на арсенале мог осуществить кто-то из персонала, говорится в статье журналиста, военного эксперта Юрия Бутусова для Zn.ua

По его данным, на военном складе возгорание произошло на площадке №133, на которой контролировали порядок хранения боеприпасов.

"Площадка №133… как раз накануне взрыва разгружалась, там была активность, и площадка была оборудована, по сравнению с хранением ракет навалом. То есть порядок хранения контролировался…, — отметил автор.

Читайте такжеМатиос назвал возможную причину взрывов на арсенале под ИчнейБутусов добавил, что на площадке вероятность обнаружения взрывного устройства и самого диверсанта была велика.

"И, тем не менее возгорание произошло именно здесь. Диверсию, вероятно, осуществил тот, кто был хорошо знаком с ситуацией на базе и получал оперативную информацию", — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала Минобороны, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на арсенале — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы устроила российская диверсионная группа.

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