"Купили билет на Кобзона": в Донецке нет покоя уничтоженным "генералам" боевиков - "Штирлиц"

В Донецке постоянно охраняют могилы ликвидированных "генералов" боевиков, сообщил украинский офицер / donpress.com

В захваченном Донецке на кладбище нет покоя уничтоженным "генералам" боевиков - их могилы постоянно охраняют.

На кладбище под кустами сидят автоматчики и ждут диверсантов, написал в Facebook офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной - "Штирлиц"), ссылаясь на слова очевидца.

"Штирлиц" отметил, что так называемое "Министерство госбезопасности" противника, наверное, сошло с ума - ему уже всюду мерещатся "бандеры".

"В оккупированном Донецке на кладбище постоянно охраняются могилы курХенералов, которые купили билет на Кобзона (умерший российский певец Иосиф Кобзон - Ред.). Так жили и работали, что даже после смерти нет покоя, и нуждаются в постоянной охране…", - поделился офицер.

Напомним, Донецк в апреле 2014 года захватили боевики "ДНР", которых поддерживают власти России. В сентябре 2019-го появилась новая тревожная информация о ситуации в городе - постоянно устраивались облавы, мертва торговля.