"Купили билет на Кобзона": в Донецке нет покоя уничтоженным "генералам" боевиков - "Штирлиц"

Ликвидированные вражеские "генералы" нуждаются в постоянной охране, отметил офицер украинской армии.
В захваченном Донецке на кладбище нет покоя уничтоженным "генералам" боевиков - их могилы постоянно охраняют.
На кладбище под кустами сидят автоматчики и ждут диверсантов, написал в Facebook офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной - "Штирлиц"), ссылаясь на слова очевидца.
"Штирлиц" отметил, что так называемое "Министерство госбезопасности" противника, наверное, сошло с ума - ему уже всюду мерещатся "бандеры".
"В оккупированном Донецке на кладбище постоянно охраняются могилы курХенералов, которые купили билет на Кобзона (умерший российский певец Иосиф Кобзон - Ред.). Так жили и работали, что даже после смерти нет покоя, и нуждаются в постоянной охране…", - поделился офицер.
Напомним, Донецк в апреле 2014 года захватили боевики "ДНР", которых поддерживают власти России. В сентябре 2019-го появилась новая тревожная информация о ситуации в городе - постоянно устраивались облавы, мертва торговля.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.