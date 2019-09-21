"Торговля мертва, облавы": блогер рассказал о ситуации в Донецке

На одном из рынков захваченного боевиками "ДНР" города держатся на плаву только продавцы запчастей для мобильных, отметил активист.
Блогер Иосиф Пиночет сообщил, что в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке возле торгового центра Маяк фактически мертв рынок.
На рынке "торговля мертва", на плаву держатся только продавцы запчастей для мобильных телефонов, написал активист в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, остальные продавцы закрылись или "шифруются", на рынке "одна за другой" происходят облавы.
"Рынок… фактически мертв. Был шокирован, узнав, что автобус 107Б давно отменили - он стал не нужен… Только продавцы запчастей для мобилок держатся на плаву…", - отметил блогер.
Ранее журналист Денис Казанский поделился снимками пустынного Донецка. Напомним, боевики "ДНР", которых поддерживают российские власти, захватили город в апреле 2014-го.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.