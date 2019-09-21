"Торговля мертва, облавы": блогер рассказал о ситуации в Донецке

В Донецке на рынке у ТЦ Маяк мертва торговля, сообщил блогер / beztabu.net

Блогер Иосиф Пиночет сообщил, что в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке возле торгового центра Маяк фактически мертв рынок.

На рынке "торговля мертва", на плаву держатся только продавцы запчастей для мобильных телефонов, написал активист в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, остальные продавцы закрылись или "шифруются", на рынке "одна за другой" происходят облавы.

"Рынок… фактически мертв. Был шокирован, узнав, что автобус 107Б давно отменили - он стал не нужен… Только продавцы запчастей для мобилок держатся на плаву…", - отметил блогер.

Ранее журналист Денис Казанский ‏поделился снимками пустынного Донецка. Напомним, боевики "ДНР", которых поддерживают российские власти, захватили город в апреле 2014-го.