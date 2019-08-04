"А где люди?": Журналист показал фото пустынного Донецка

Журналист показал снимки из Донецка / Reuters

Журналист Денис Казанский ‏опубликовал фотографии пустынного Донецка, захваченного боевиками "ДНР".

Казанский разместил фото из города на своей странице в Twitter.

На одном из снимков запечатлена улица, на которой нет людей, и только вдали виднеются несколько машин.

На других фото засняты не только авто, но и небольшое количество прохожих.

Журналист показал снимки из Донецка / twitter.com/den_kazansky

"Донецк, центр. А где люди?" – подписал снимки журналист.

Журналист показал снимки из Донецка / twitter.com/den_kazansky

/ twitter.com/den_kazansky

Напомним, боевики "ДНР", которых поддерживает Российская Федерация, захватили Донецк в апреле 2014 года.

В июне 2019-го президент Владимир Зеленский говорил, что его главной целью по Донбассу является прекращение войны. Также глава государства сказал: "Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны".