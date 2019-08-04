"А где люди?": Журналист показал фото пустынного Донецка

На снимке, сделанном в центре захваченного города, не запечатлен ни один человек.
Журналист Денис Казанский опубликовал фотографии пустынного Донецка, захваченного боевиками "ДНР".
Казанский разместил фото из города на своей странице в Twitter.
На одном из снимков запечатлена улица, на которой нет людей, и только вдали виднеются несколько машин.
На других фото засняты не только авто, но и небольшое количество прохожих.
"Донецк, центр. А где люди?" – подписал снимки журналист.
Напомним, боевики "ДНР", которых поддерживает Российская Федерация, захватили Донецк в апреле 2014 года.
В июне 2019-го президент Владимир Зеленский говорил, что его главной целью по Донбассу является прекращение войны. Также глава государства сказал: "Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.