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Ракетный террор РФ: Байден обвинил Путина в зверствах и предупредил о расплате

10 октября 2022, 20:29

Атаки РФ еще больше укрепляют приверженность США помощи народу Украины, подчеркнул Джо Байден.

Байден, ракетный удар
Джо Байден прокомментировал ракетный террор РФ / УНИАН/Скриншот

Президент США Джо Байден отреагировал на террористическую ракетную атаку оккупантов РФ по украинским городам.

США осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву. Об этом идет речь в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. "Эти нападения только еще больше укрепляют нашу приверженность народу Украины столько, сколько потребуется", – заявил президент США.

"В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены цели без всякой военной необходимости. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа", - говорится в заявлении.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления", - добавил Байден.

байден

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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