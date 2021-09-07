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Рассыпала "мертвую" землю под кабинетами: в Ромнах женщина пыталась навести порчу на мэра

7 сентября 2021, 10:30
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"Черной магией" в стенах мэрии занималась заведующая сектором управления персоналом. Ее поймали на горячем и уволили.

Женщина пару месяцев сыпала "мертвую" землю под кабинет мэра и своей коллеги / скриншот

В мэрии города Ромны Сумской области несколько месяцев подряд в приемной главы города и под кабинетом управляющей делами исполкома находили землю. Кто насыпал ее, удалось выяснить благодаря камерам наблюдения. Оказалось, что земляные сюрпризы оставляла заведующая сектором управления персоналом.

Местные жители считают, что женщина занималась "черной магией", а земля, которую она сыпала под двери коллег – с кладбища. Сама же "кадровичка" называет видео смонтированным и считает это личной местью новоизбранного городского головы, мол, он с момента вступления в должность хотел ее уволить, передает ТСН.

Сотрудники городского совета и управляющая делами Роменского горисполкома Наталья Москаленко отказались от комментариев журналистам.

"Это видео и то что там происходило — я никаких комментариев давать не буду, это все в прошлом", — сказала Москаленко.

Пакости "кадровички" попали на видео / скриншот ТСН

Мэр города Ромны Олег Стогний по телефону подтвердил, что заведующая сектором управления персоналом действительно попалась на горячем – ее засняли камеры видеонаблюдения.

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"Была там земля и разный хлам. Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста, объясните нам, что вы делали". Сидит, молчит, глазами только водит", — рассказал Стогний.

Женщину уволили, но не из-за ее проделок с землей, а "по собственному желанию".

Местный священник успокаивает жителей, мол, подобные манипуляции с землей с кладбища - это эхо языческой культуры. Тем временем в Роменском горсовете хоть и утверждают, что в суеверия не верят, но кабинеты все же освятили.

Как сообщал Главред, в Херсонской области две сестры создали страницу в социальной сети и предлагали снятие порчи по фото, диагностику заболеваний и гадание онлайн. Услуги были платными и стоили недешево. Мошенницы не пожалели даже мать тяжелобольного ребенка и обманули ее.

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