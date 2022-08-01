Раздача повесток на блокпостах и АЗС: Зеленский ответил на электронную петицию

Президент отреагировал на петицию о повестках в военкомат / УНИАН

После того, как на сайте президента набрала необходимое количество голосов петиция о запрете выдачи повесток на блокпостах, АЗС и улице, на нее отреагировал Владимир Зеленсикй.

Как говорится в ответе главы государства на электронную петицию, данный вопрос будет комплексно проработан правительством.

Он напомнил, что призыв резервистов и военнообязанных на службу проводится в порядке, который определен законами о военной службе и мобилизации. А выдача повесток регулируется актами Кабинета министров, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

"Учитывая изложенное, я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", - говорится в ответе президента.

Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.

Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.

Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.

Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.

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