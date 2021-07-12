Резня во Львове: двоих бойцов ранили перед выездом в зону ООС

В результате поножовщины один из пострадавших потерял много крови.
Во Львове произошла жестокая драка, в результате которой парень ранил ножом двух оппонентов.
В результате поножовщины один из пострадавших потерял много крови, его пришлось госпитализировать, при этом он оставался в сознании, сообщает Канал 24.
Двое бойцов направлялись в зону проведения операции Объединенных сил, однако перед выездом у них произошел конфликт, который закончился ранениями.
Как рассказали в ГУ НП Львова, нападавшим оказался 39-летний житель Львова.
Сейчас полицейские открыли уголовное дело по статье о хулиганстве с использованием оружия.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Харькове спор между двумя молодыми людьми на почве территориальной принадлежности временного оккупированного Россией Крыма перерос в поножовщину.
Пострадал один из парней - ему порезали руку.