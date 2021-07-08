В Харькове спор о Крыме закончился поножовщиной

Утром 8 июля в Харькове произошла поножовщина / скриншот

В Харькове спор между двумя молодыми людьми на почве территориальной принадлежности временного оккупированного Россией Крыма перерос в поножовщину. Пострадал парень - ему порезали руку.

Инцидент произошел около четырех утра 8 июля возле бара Молодость.

"Поножовщина в кафе "Молодость": в 4 утра парню порезали руку. Какое заведение – такие и новости", – говорится в сообщении Telegram-канала Труха.Харьков.

Известно, что сначала между двумя парнями возникла словесная перепалка. Мужчину в красной футболке спросили: "Чей Крым?". Он ответил: "Наш, российский".

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Далее автор видео уже показывает порезанную руку – она обмотана белой тканью, которая вся пропиталась кровью. По его словам, ранение ему нанес именно упомянутый выше мужчина.

На место конфликта вызвали врачей скорой помощи и правоохранителей. Нападавший после общения с полицейскими скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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