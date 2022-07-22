РФ отрезают от резервов: что известно о подготовке контрудара ВСУ на Херсонщине

ВСУ проводят системную работу к подготовке наступления, подчеркнул Сергей Хлань.
За последнее время на Южном направлении был уничтожен командный пункт оккупантов РФ в Скадовске, а также базы РФ в Чернобаевке, Новой Каховке, Бериславе, Лазурном и Чулаковке.
Как рассказал Сurrenttime депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, это можно назвать системным серьезным увеличением военной активности по направлению к Херсону и подготовкой к освобождению области от оккупантов.
"Антоновский мост на сегодняшний день уже недоступен для проезда тяжелой техники и проезда фур. Уже вчера он был закрыт для тяжелых машин и тяжелой техники – проезжали только легковые автомобили и небольшие пассажирские автобусы. А фактически уже сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы по Антоновскому мосту", - подчеркнул он.
По его словам, по направлению к Херсону у оккупантов есть еще несколько слабых мест: Журавлиная балка, мост через Ингулец, а также в Дарьевке в пригороде Херсона.
"Поэтому есть еще места, повредив которые, фактически можно остановить проезд техники ближе к Херсону, тем самым воспрепятствовать пополнению и боеприпасов, и техники, и живой силы как раз для обеспечения военных действий Российской Федерации", - отметил собеседник.
Вместе с тем он не исключил, что ВСУ последние две недели проводят системную работу к подготовке наступления.
"Сначала уничтожались тыловые склады, вместе с этим уничтожаются полевые склады, которые мы видим. Из официальной информации: они уничтожаются авиаударами, только за последние сутки было нанесено 10 авиаударов, три вертолетных и семь – с самолетов. И, соответственно, плюс Антоновский мост, который перекрывает поставки, – это и есть уже почти финальная стадия подготовки к пехотному контрнаступлению", - добавил Хлань.
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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.
В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.
"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.
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