РФ ударила по Кривому Рогу ракетами Торнадо-С: есть погибшие и раненые

РФ ударила по Кривому Рогу ракетами / t.me/vilkul

В субботу, 9 июля, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Рашисты запустили 10 ракет "Торнадо-С".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Уточнение по утреннему обстрелу Ингульца. РСЗО "Торнадо-С" калибр 300 мм (зона поражения с модернизированным БК – до 120 км). Обстрел с дистанции более 70 км из района между н.п. Новорайск и н.п. Костырка оккупированной орками части Херсонской области. 10 ракет - и осколочные и кассетные БК. Выстрел "в ту сторону", просто по центру мирного жилмассива с большим разлетом ракет", - сообщил он.

Вилкул также уточнил, что погибла 41-летняя женщина, когда шла на работу. Кроме того, получила ранения девушка 2002 года рождения. У нее поражения области сердца и печени, врачи борются за ее жизнь. Множественные осколочные ранения у 43-летнего мужчины. Его состояние средней тяжести.

Позднее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко уточнил, что девушка, которая сегодня получила ранения в результате вражеского обстрела Кривого Рога, умерла в больнице.

/ t.me/vilkul

"В больнице умерла 20-летняя девушка, раненная утром в результате вражеского обстрела Кривого Рога. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми", - написал он.

/ t.me/vilkul

Резниченко уточнил, что получили ранения три человека. "Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки", - добавил он.

Напомним, в субботу, 18 июня, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Как рассказал глава городской ВГА Александр Вилкул, "прилеты" ракет зафиксированы в Ингулецком районе.

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