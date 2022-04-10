Россия потеряла почти роту солдат и много техники при попытке взять поселок Александровка

Россия потеряла почти роту солдат и много техники при попытке взять поселок на Запорожье / Reuters

Все попытки российских оккупантов продвинутся в Южнобугском направлении потерпели неудачу.

Во время очередного наступления на Александровку враг потерял почти роту личного состава тактической группы, сообщили в Генштабе ВСУ.

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих ВС РФ, в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не осуществляется.

Читайте также" Такого я еще не видел!": в Кривом Роге десятки людей вышли рыть окопыТакже, личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильного поставка запасных частей и агрегатов.

Ранее Министерстве обороны Украины говорили о том, что РФ продолжает проводить мероприятия по перегруппировке своих войск. Оккупанты готовят новое наступление. Их целью является захват всех районов Донецкой и Луганской областей. Возможно, они попытаются оккупировать и Харьков, но ресурсов для взятия города у захватчиков нет.

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