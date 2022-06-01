Россия является системным врагом, который веками стремится уничтожить Украину - Залужный

Украинцы пишут победную историю своего государства / УНИАН, скриншот с видео

Россия является системным врагом Украины, который веками стремится ее уничтожить. На фоне постоянной угрозы от страны-агрессора украинцы должны быть стойкими и сильными и сделать все, чтобы не оставить своим потомкам кровавую войну по наследству.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в Facebook подчеркнул, что сегодня украинцы пишут победную историю своего государства.

"Россия является системным врагом, который веками стремится уничтожить Украину. На фоне агрессии и постоянной угрозы мы как нация должны быть устойчивыми и сильными. Сегодня мы пишем победную историю нашего государства, чтобы не оставлять войну по наследству нашим детям и чтобы они гордились нами", - написал Залужный.

Также он опубликовал видео 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, командир которой на войне с 2014 года. Руслан рассказал о своем видении истории.

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"История зависит от того, кто ее пишет. Мне бы хотелось, чтобы украинскую историю писали люди, принимавшие непосредственное участие в войне. К истории нужно относиться так, чтобы наши дети читали правду", – рассказал командир бригады.

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Тем временем на четвертом месяце войны с Украиной в России заговорили о том, что Москва готова провести переговоры и подписать мирное соглашение с Киевом. Правда, в РФ как обычно отказываются называть вещи своими именами. Теперь помимо "спецоперации" там начали использовать еще и термин "гражданская война в Украине".

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