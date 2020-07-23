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Волонтер рассказал, чем опасны для Украины российские учения Кавказ-2020

По мнению волонтера Юрия Касьянова, опасность российских учений Кавказ-2020 можно оценить для Украины вполне четко.

23 июля 2020, 23:00
Россия, армия
Военнослужащие российской армии / Минобороны РФ

Известный волонтер и блогер Юрий Касьянов, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, рассказал, какую именно опасность будут нести для Украины российские военные учения Кавказ-2020.

"Учениями российская сторона оказывает давление на Зеленского и на его политику. Ведь изначально он заявлял, что он – миротворец. Но затем обжегся, когда поговорил с нашими добровольцами на фронте, увидев, что пишут о его миротворческих потугах в социальных сетях, увидев протесты, потому он свернул свою миротворческую деятельность. А Россия его заставляет действовать иначе: "Иди сюда, парень, забирай ОРДЛО – и пуская вся Украина становится такими же ОРДЛО", ‒ считает он.

Как полагает Касьянов, если официальный Киев пойдет на возвращение ОРДЛО на условиях Кремля, то получит тем самым язву на теле Украины.

"Ведь забрав ОРДЛО на условиях РФ, мы получим язву на теле Украины, которая будет только расширяться дальше. Потому Россия и создает Зеленскому неприятности через убийство наших солдат, давя тем самым ему на психику, понимая, что он – не воин и весьма слабовольный человек, что он струсит", ‒ сказал волонтер.

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По его мнению, учения Кавказ-2020 опасны ровно тем, чем и остальные учения российской армии ‒ Вооруженные силы РФ оттачивают на них свое боевое мастерство.

"В первую очередь, любые военные учения России опасны тем, что российская армия тренируется воевать - в том числе и против нас. Не думаю, что учения Кавказ-2020 будут использованы для того, чтобы начать войну. Учения – это способ давления на наших политиков и население. Это – способ показать свою мощь, силу. Но, в первую очередь, это способ для России научить своих солдат воевать", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Юрий Касьянов объяснил, почему США не спасут Украину, а также назвал единственный способ мирного возвращения Киевом всего Донбасса под свой контроль.

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