"Российские ребята уедут в гробах": Резников объяснил, что нужно для отражения удара РФ

Алексей Резников оценил угрозу вторжения РФ / Facebook/mod.mil.rus

Для отражения агрессии РФ Украине не нужны иностранные солдаты, но требуется современное оружие и помощь в модернизации вооружений, заявил министр обороны Алексей Резников.

"Нам не нужны американские или канадские солдаты, которые бы сражались здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений, (возможности для ведения) электронной войны, и так далее", – заявил в интервью CNN.

Вместе с тем он отверг предположение о том, что военная помощь от США и НАТО может спровоцировать Кремль на вторжение.

В качестве аргументов он напомнил, что РФ никто не провоцировал на агрессию против Груззи, захват Крыма и отравление Скрипалей.

По мнению главы Минобороны, нужна согласованная позиция союзников, что "мы – партнеры Украины, мы поможем ей всеми возможными способами".

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"И Кремль, услышав это, поймет и остановится?" – спросил журналист.

"Уверен в этом", – подытожил Резников.

Он также считает, что России не победить в случае нового вторжения в Украину, а российские военные будут возвращаться на Родину в гробах.

Министр показал репортеру памятные доски с павшими за Украину воинами. "В России будут также такие места. Ради чего, по каким причинам россияне будут умирать?" - сказал министр обороны о возможном вторжении.

Резников заверил, что Украина не напугана, поскольку не может позволить себе подвергаться давлению, а также отметил, что Украина верит данным своей и американской разведок, но окончательного решения о вторжении РФ еще нет.

После этого репортер прямо спросил, верит ли Резников во вторжение России.

"Я не верю, что Россия победит в Украине. Это разное. Это будет кровавая бойня – и российские ребята тоже будут возвращаться в гробах", – ответил он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина.

Условлено, что телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится после переговоров между президентами США и России.

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