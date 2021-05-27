УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Розовые волны: в лимане на Одесчине вода изменила цвет

27 мая 2021, 09:25
Прослушать новость
Остановить

Такое изменение цвета воды - не аномалия. Причиной может быть размножение большого количества рачков артемия или же микроводоросли.

розовые волны
Обычно вода в лимане меняет цвет в августе / Фото facebook.com/makalis.iurii

В Одесской области вода в Куяльницком лимане изменила цвет и стала розовой. Необычные розовые волны привлекают туристов.

В зависимости от того, с какой точки смотреть, можно заметить разные оттенки - от ржавого до бледно-розового, передает ТСН.

Заведующий отделом украинского научного центра экологии моря Александр Гончаров рассказал, что такое изменение цвета воды - это не аномалия. Причиной может быть размножение большого количества рачков артемия или же микроводоросли.

"Эта водоросль содержит пигмент каротин, известный по окраске моркови или свеклы. Конечно, это красиво", - сказал Гончаров и добавил, что подобное явление обычно наблюдается в августе.

Фото facebook.com/makalis.iurii

Как сообщал Главред, в 2019 году Черное море стало фиолетовым. Оккупанты стали сливать в море переработанные виноматериалы.

Одесская область Лиман новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «Розовые волны: в лимане на Одесчине вода изменила цвет». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В Украину движется серьезное похолодание и опасная погодаВ Украину движется серьезное похолодание и опасная погода Фронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на ЕвровиденииФронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении Ранние симптомы рака и инфекции: как ваш язык "сигнализирует" о проблемахРанние симптомы рака и инфекции: как ваш язык "сигнализирует" о проблемах В моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и максиВ моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и макси Какого числа День отца 2021 и как поздравляютКакого числа День отца 2021 и как поздравляют

Последние новости

09:41
"Наказан Мистер Хам": задержан харьковчанин, который издевался над полицейскими
09:36
Появился список саундтреков к фильму Круэлла 2021
09:30
Говяжья печень: в чем риски ее употребления и кому ее нельзя кушать Видео
09:25
Розовые волны: в лимане на Одесчине вода изменила цвет Видео
08:50
Лига Европы завершилась зрелищным финалом: кубок УЕФА впервые выиграла "Желтая субмарина" Фото
Реклама
08:46
Гороскоп на 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
08:22
Коронавирус в Украине: число жертв пересекло "красную линию" Видео
08:20
Путину чертовски везет или Почему Кремль не будет паинькой мнение
07:50
В США одобрили экспериментальное лекарство от COVID-19: кому его можно использовать Видео
07:45
Невероятно вкусный настоящий соус Сацебели: самый простой и быстрый рецепт Видео
07:18
Человечеству придется пережить рекордно жаркий год - метеорологи Видео
07:04
Участница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позе
06:47
Скандал под Киевом: 9-летней девочке удалили 12 зубов без согласия мамы Видео
06:34
Что будет с тарифами на электроэнергию после запрета импорта из РФ и Беларуси мнение
06:05
Когда День бухгалтера 2021 отмечает Украина Видео
06:05
Как лечить ожог - семь способов первой помощи и когда бежать в больницу Видео
05:31
В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш Фото Видео
05:03
Microsoft обещает выпустить совершенно новое поколение Windows Видео
04:32
Отключение России от SWIFT: эксперт оценил, грозит ли РФ новый удар Запада
03:51
"Это ниточки": у жены футболиста украинской сборной грудь выпала из купальника
Реклама
03:23
КаталОг или катАлог: как правильно произносить и куда падает ударение
03:02
В моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-х Фото Видео
02:14
Почему потеют ноги и что с этим делать: врач дал рекомендации Видео
01:38
Гороскоп на завтра 28 мая 2021 всех знаков Зодиака: резкие проблемы со здоровьем и уйма радостей Видео
00:51
Эксперт объяснил, есть ли "рука Кремля" в "угоне" самолета Ryanair Видео
00:19
Черная плесень или мукомиркоз: что это, как лечится, ждать ли болезни в Украине
26 мая, среда
23:57
Врачи рассказали о коварной опасности молодой картошки Видео
23:32
Президент Польши грубо прошелся по России из-за агрессии Видео
23:03
Экс-нардеп Савченко призналась, чем сейчас зарабатывает на жизнь
22:54
В Беларуси 17-летний сирота покончил с собой из-за обвинений в участии в массовых митингах Видео
22:38
В Минздраве обнародовали статистику "побочек" после вакцинации от коронавируса Видео
22:21
На Украину завтра налетит опасный циклон - синоптики Видео
22:03
Кабмин упростил пересечение границы с Крымом: что изменилось Видео
21:34
Приметы о посуде и еде, которые сулят удачу и приводят к нищите Видео
21:26
"Жесткий обмен мнениями": у Зеленского поведали о переговорах "нормандских" советников Видео
21:23
Эксперт высказался о войне на Донбассе и приступах "шизы" у России Видео
21:11
Глава МИД удивил заявлением о перспективах членства Украины в НАТО Видео
20:35
Смачная "пощечина" Лукашенко: Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов Видео
20:20
В Кривом Роге мужчина облил беременную подругу бензином и поджег: медики спасают девушку Видео
20:14
В Беларуси прошлись по решению Украины о запрете импорта электроэнергии
Реклама
20:03
Скоро на рынке портативных консолей появится новый игрок
19:58
Новые санкции против Беларуси могут затронуть основной экспортный товар республики Видео
19:55
Что Лукашенко и Путин не способны понять никогда мнение
19:46
Нанес своему чаду 106 ударов ножом: на Черниговщине в "психушку" закроют убийцу 7-летнего сына
19:18
Sony рассказала, какие игры получат подписчики PS Plus в июне Видео
19:15
Кулеба сделал заявление о "победе" России по Северному потоку-2 Видео
19:15
Обнародованы фото Протасевича на параде полка Азов: появилась реакция экс-командира Видео
18:59
"Бред сивой кобылы": эксперт предрек провал Крымской платформы Видео
18:45
В моду на лето 2021 входят гламурные слитные купальники, которые можно носить не только на пляж Фото Видео
18:28
В Кабмине придумали неприятный "сюрприз" для некоторых ФОПов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять