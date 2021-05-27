Розовые волны: в лимане на Одесчине вода изменила цвет

Обычно вода в лимане меняет цвет в августе / Фото facebook.com/makalis.iurii

В Одесской области вода в Куяльницком лимане изменила цвет и стала розовой. Необычные розовые волны привлекают туристов.

В зависимости от того, с какой точки смотреть, можно заметить разные оттенки - от ржавого до бледно-розового, передает ТСН.

Заведующий отделом украинского научного центра экологии моря Александр Гончаров рассказал, что такое изменение цвета воды - это не аномалия. Причиной может быть размножение большого количества рачков артемия или же микроводоросли.

"Эта водоросль содержит пигмент каротин, известный по окраске моркови или свеклы. Конечно, это красиво", - сказал Гончаров и добавил, что подобное явление обычно наблюдается в августе.

Фото facebook.com/makalis.iurii

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