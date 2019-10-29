Море стало фиолетовым: в оккупированном Крыму - очередное ЧП, власти "держат анус на прищепке"

Вода в Черном море изменила цвет / Фото Facebook Александр Горный

Оккупанты продолжают уничтожать незаконно захваченный полуостров Крым. Если ранее местных жителей шокировали тем, что сливали прямо в море фекалии, то теперь появился новый бренд – "багровые реки". В Феодосии в месте, где ранее в Черное море впадал канализационный сток, стали сливать переработанные виноматериалы.

Сторонник аннексии Крыма Александр Талипов опубликовал снятое на выходных, 26-27 октября, видео.

"Молочная река, кисельные берега это уже не то. Феодосия запускает новый бренд - Багровые реки! Снято вчера (воскресенье) в 12 часов дня, стоит винный запах. Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один) слил в ливневку виноматериалы. Ждем заявления, что это после дождя экологическая чистая водица с травками", – написал Талипов в соцсети.

Как видно на кадрах, море приобрело фиолетовый оттенок.

В свою очередь, блогер Александр Горный вечером 28 октября сообщил, что вместо фиолетовой жидкости в Черное море снова стали сбрасывать нечистоты.

"Тем временем я приехал к набережной и посмотрел, что происходит. Фиолетовая жидкость больше не льётся, но льется вода с запахом дерьма, что означает – ситуация стабилизировалась", – написал он в Facebook.

"Местные власти молчат, это их фирменный стиль - держать анус на прищепке", - сетует он.

Сеть возмутили такие новости Крыма.

"Крым превратился в полную задницу", - пишет Сафие Бекирова.

"Балованный народ, принюхиваются, приглядываются, "виноматериалы" !!! Черпать надо! )))", - иронизирует Алексей Миняев.

"Видимо широко отмечали вступление Киселева в новую должность )))", - добавила Наталья Кириченко.

"Голуби неделю будут весёленькими в городе", - пошутила Екатерина Слоб.

"Чайки алкаши теперь", - отметил Леван Зиятов.

Напомним, в начале июля в Коктебеле канализационные стоки залили один из пляжей. Только спустя несколько недель Росприроднадзор официально сообщил, что концентрация вредных веществ в воде у берегов курортного поселка в несколько раз превышает предельно допустимые нормы. В августе стало известно, что пляжи Ялты, Судака, Феодосии и Алушты утопают в нечистотах. О загрязнении моря писали в соцсетях местные жители. Многие боялись заходить в воду, ибо она была похожа на "теплый суп из говна".

Как сообщал Главред, в курортном поселке Кирилловка на Запорожье сотрудники баз отдыха также сливали отходы прямо в Азовское море. Фекалии также попадали в грунт.