"Говно с глазурью": в Сети показали, как "руснявые ублюдки" убивают Крым - фото

Побережье аннексированного Россией Крыма стремительно утопает в фекалиях. Жители полуострова изливают душу в соцсетях, рассказывая о масштабах проблемы, и убеждены, что в будущем она будет только усугубляться.

В частности, граждане в соцсетях пишут о загрязнении моря. Многие уже попросту боятся заходить в воду, ибо она похожа на "теплый бульон из фекалий".

По информации, на глубине 36 метров произошел прорыв трубы глубоководного выпуска КОС "Южные", из-за чего более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе Голубой бухты, сообщил в сети Eduard Crane.

Потом пользователь Сети процитировал замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос: "Это ведет, конечно, к крайне неблагоприятной экологической обстановке в этом районе. Тем более, что чуть южнее, как вы знаете, находятся три у нас особо охраняемых природные территории, экологический ущерб, безусловно, значителен. Акватория вокруг прорыва аварийного – она существенно хуже, в несколько раз, чем такая же экологическая обстановка в Южной бухте Севастополя, которая известна как проблемная с экологической точки зрения акватория".

Читайте также"На колени смерды, так вам и надо": любители блинов с лопаты льют слезы из-за "оккупации" пляжей в КрымуЗагрязнение прибрежной полосы в районе Голубой бухты влияет на состояние пляжей в других районах Севастополя, добавил пользователь Сети.

"В Балаклаву все это идет, в сторону побережья. Как следствие, конечно же, прибрежная полоса – она страдает больше всего. Придонные отложения крайне поражены, во-первых, бактериями, фон в 10-20 раз по многим параметрам – фосфаты, аммоний – что это? Мы понимаем, что это моющие средства из канализации. Что такое аммоний – мы понимаем, что это продукты человеческой жизнедеятельности", - говорит Антон Георга-Копулос.

Также в соцсетях сообщили, что сказочный мыс Филоент покрылся нечистотами.

При этом в комментариях под фото кто-то отметил: "Это при Украине Фиолент был сказочным, а сейчас это говно с глазурью".

"Крым. Море на красивейшем мысе Фиолент покрылось зловонными нечистотами и жирной субстанцией белого цвета. Пропагандоны пишут, что в Севастополе почти не осталось безопасных пляжей, а местные жители добавляют, что такого ужаса здесь никогда не было", - сообщает КРЫМский банеровец.

Под фотографиями Фиолета люди очень сильно возмущаются.

"Конечные руснявые ублюдки убивают мой Крым", "Крымчане ждали камней с неба, а пришло дерьмо с моря !!", "Писец!!! Свиньи и твари они, как же у меня подгорает. Там было чистейшее море в том месте!", "радуемся - русский мир пришел!!!!!!!!!".

Алушта тоже утопает в говне. Пользователи сети сообщили, что прорвало канализации, и сточные воды стекают прямо в море.

Жалуются в Сети и на зловоние туристы, побывавшие в Феодосии.

Принял эстафету и Судак.

"В результате аварии произошёл провал железобетонного коллектора с последующей утечкой очищенных сточных вод. Аварийные бригады ГУП РК "Вода Крыма" работают в районе пансионата "Медвежонок" и пляжа возле Алчака."-цитата,"властиНа самом деле в море дерьмо вагонамии вонища", - пишут в Сети.

"Крым. В оккупированном Судаке скрепные туристы продолжают купаться в море в районе горы Алчкак и пансионата "Медвежонок", где из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Вода в этом районе мутная с соответствующим запахом", - сообщает КРЫМский бандеровец.

В комментариях под этим сообщением люди пишут, что "для росиянской рассы самый кайф !!!! дома в говне))))))))))))))))))))))))))))))))))".

Также некий Сергей Головач написал во веуслышание сообщение самому Сергею Аксенову с просьбой принять меры, ибо в Ялте купаться уже опасно – фекалии рекой стекают в море прямо у центрального пляжа.

Страдают от говна и жители Севастополя.

Напомним, ранее на фото показали освенцим от оккупантов и лысые пляжи Крыма. в Керчи русские оккупанты установили на причале на набережной ограждение, при этом это ограждение заварили между собой железными прутьями.