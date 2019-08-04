"Говно с глазурью": в Сети показали, как "руснявые ублюдки" убивают Крым - фото

4 августа 2019, 09:22

Пляжи Ялты, Судака, Феодосии и Алтушты утопают в нечистотах.

  • Мыс Фиолент в говне twitter.com/CrimeaUA1
  • Мыс Фиолент в говне twitter.com/CrimeaUA1
  • Мыс Фиолент в говне twitter.com/CrimeaUA1
  • Судак в фекалиях twitter.com/CrimeaUA1
  • Судак в фекалиях twitter.com/CrimeaUA1
  • Судак в говне twitter.com/CrimeaUA1
  • Судак в фекалиях twitter.com/CrimeaUA1
  • Феодосия в говне twitter.com/CrimeaUA1
  • Феодосия в говне twitter.com/CrimeaUA1

Побережье аннексированного Россией Крыма стремительно утопает в фекалиях. Жители полуострова изливают душу в соцсетях, рассказывая о масштабах проблемы, и убеждены, что в будущем она будет только усугубляться.

В частности, граждане в соцсетях пишут о загрязнении моря. Многие уже попросту боятся заходить в воду, ибо она похожа на "теплый бульон из фекалий".

По информации, на глубине 36 метров произошел прорыв трубы глубоководного выпуска КОС "Южные", из-за чего более 70% неочищенных стоков оказываются на поверхности воды в прибрежной полосе Голубой бухты, сообщил в сети Eduard Crane.

Потом пользователь Сети процитировал замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос: "Это ведет, конечно, к крайне неблагоприятной экологической обстановке в этом районе. Тем более, что чуть южнее, как вы знаете, находятся три у нас особо охраняемых природные территории, экологический ущерб, безусловно, значителен. Акватория вокруг прорыва аварийного – она существенно хуже, в несколько раз, чем такая же экологическая обстановка в Южной бухте Севастополя, которая известна как проблемная с экологической точки зрения акватория".

Читайте также"На колени смерды, так вам и надо": любители блинов с лопаты льют слезы из-за "оккупации" пляжей в КрымуЗагрязнение прибрежной полосы в районе Голубой бухты влияет на состояние пляжей в других районах Севастополя, добавил пользователь Сети.

"В Балаклаву все это идет, в сторону побережья. Как следствие, конечно же, прибрежная полоса – она страдает больше всего. Придонные отложения крайне поражены, во-первых, бактериями, фон в 10-20 раз по многим параметрам – фосфаты, аммоний – что это? Мы понимаем, что это моющие средства из канализации. Что такое аммоний – мы понимаем, что это продукты человеческой жизнедеятельности", - говорит Антон Георга-Копулос.

Также в соцсетях сообщили, что сказочный мыс Филоент покрылся нечистотами.

При этом в комментариях под фото кто-то отметил: "Это при Украине Фиолент был сказочным, а сейчас это говно с глазурью".

"Крым. Море на красивейшем мысе Фиолент покрылось зловонными нечистотами и жирной субстанцией белого цвета. Пропагандоны пишут, что в Севастополе почти не осталось безопасных пляжей, а местные жители добавляют, что такого ужаса здесь никогда не было", - сообщает КРЫМский банеровец.

Под фотографиями Фиолета люди очень сильно возмущаются.

"Конечные руснявые ублюдки убивают мой Крым", "Крымчане ждали камней с неба, а пришло дерьмо с моря !!", "Писец!!! Свиньи и твари они, как же у меня подгорает. Там было чистейшее море в том месте!", "радуемся - русский мир пришел!!!!!!!!!".

Алушта тоже утопает в говне. Пользователи сети сообщили, что прорвало канализации, и сточные воды стекают прямо в море.

Жалуются в Сети и на зловоние туристы, побывавшие в Феодосии.

Принял эстафету и Судак.

"В результате аварии произошёл провал железобетонного коллектора с последующей утечкой очищенных сточных вод. Аварийные бригады ГУП РК "Вода Крыма" работают в районе пансионата "Медвежонок" и пляжа возле Алчака."-цитата,"властиНа самом деле в море дерьмо вагонамии вонища", - пишут в Сети.

"Крым. В оккупированном Судаке скрепные туристы продолжают купаться в море в районе горы Алчкак и пансионата "Медвежонок", где из-за аварии на коллекторе произошла утечка сточных вод. Вода в этом районе мутная с соответствующим запахом", - сообщает КРЫМский бандеровец.

В комментариях под этим сообщением люди пишут, что "для росиянской рассы самый кайф !!!! дома в говне))))))))))))))))))))))))))))))))))".

Также некий Сергей Головач написал во веуслышание сообщение самому Сергею Аксенову с просьбой принять меры, ибо в Ялте купаться уже опасно – фекалии рекой стекают в море прямо у центрального пляжа.

Страдают от говна и жители Севастополя.

Напомним, ранее на фото показали освенцим от оккупантов и лысые пляжи Крыма.  в Керчи русские оккупанты установили на причале на набережной ограждение, при этом это ограждение заварили между собой железными прутьями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Крым туристы Севастополь Ялта пляжи феодосия фекалии Судак аннексия Крыма мыс Фиолент новости России новости Крыма
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:25
"Сядут все": какие приговоры ждут кандидатов, скупавших голоса на выборах
09:22
"Говно с глазурью": в Сети показали, как "руснявые ублюдки" убивают Крым - фото Фото
09:20
Паскаль победил Брауна и завоевал титул временного чемпиона WBA Видео
09:00
Снесенные авто, подтопленные дома, смерчи: на Одесчине "набедокурила" стихия Фото Видео
08:40
Неадекватный Путин, или почему Кремль сам напросился на новые санкции мнение
08:25
"Слуги народа" возглавят ключевые комитеты Рады: СМИ назвали фамилии Видео
08:09
Протесты в Москве: задержаны 828 человек - изъяли телефоны, скрыли количество пострадавших Видео
07:38
Политические джунгли: почему Зеленский не уволит Богдана мнение
07:30
Кровавая бойня в США: 21-летний фанатик из автомата Калашникова убил 20 людей в торговом центре Видео
06:55
Королевский развод: астролог дал прогноз ко дню рождения Меган Маркл
06:51
Дорогие будущие депутаты, закройте рот и займитесь делом мнение
05:50
Магнитные бури в августе-2019: эксперт рассказала, как уберечься Видео
05:17
Диетолог объяснила, с чем хорошо сочетается молоко Видео
04:01
Хороший секс и защита от рака: исследователи раскрыли пользу арбуза Видео
03:53
Известный велогонщик разбился на тракторе
03:40
Врач назвала правила для секса во время месячных
02:56
Названа специя, способная побороть диабет и ожирение
02:37
Ученые назвали снижающую давление полезную кашу
02:34
"Какие набухлые вишни!": Леся Никитюк завела сеть глубоким декольте
02:22
UFC on ESPN 5: Ковингтон победил Лоулера и другие результаты боев Видео
01:30
СМИ рассказали, кто возглавит Слугу народа вместо Разумкова Видео
01:26
"В Зените я кайфую" - экс футболист Шахтера Ярослав Ракицкий
00:55
Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Видео
00:14
Мария Магдалина 2019: великая тайна святой и что нельзя делать в этот праздник Видео
00:02
Стрельба в торговом центре Техаса: свыше 10 погибших и 30 раненых Фото Видео
03 августа, суббота
23:29
Мэр Днепра предупредил горожан о вероятном стихийном бедствии
23:02
Владелец сафари-парка в Крыму пояснил слова о передаче Сибири немцам
22:37
Экс-беркутовец Кусюк участвует в разгоне протестующих в Москве Видео
21:59
Польский боксер Давид Костецки покончил с собой
21:55
В России готовы принимать очередные санкции США
21:24
От 19 до 800 грн: КИУ назвал стоимость голоса избирателя для партии Видео
21:21
"Не виделись c инаугурации": Зеленский рассказал о долгожданной встрече с родителями Видео
20:55
Прогулы и договорняки: Зеленский рассказал, что говорил "слугам народа" Видео
20:40
Как после Чернобыля: ученые нашли мегарадиационные острова
20:37
Португальский тренер поплатился за желание вытянуть ноги в самолете
20:11
"Хоть в лепешку разбейтесь": украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
20:07
Хабиб Нурмагомедов продлил контракт с менеджером
19:55
Самолет США провел разведку у берегов аннексированного Крыма
19:33
Эксперт оценил профессиональные качества вероятного генпрокурора
19:24
"Общаемся с обществом без журналистов": Богдан рассказал о своей "отставке" Видео
19:09
В Карпатах ищут 14-летнюю девочку: ребенок вышел на связь
18:48
Против Порошенко инициируют новое уголовное дело за отдых на Мальдивах Видео
18:26
Депортиво подписал украинского футболиста
18:25
Оглушительная победа Слуги народа: ЦИК подвела итоги выборов в Раду Видео
18:08
Мэр Корсуня извинился за "братоубийственную войну" на Донбассе Видео
18:04
Заря перед Лигой Европы арендовала нападающего Динамо
17:51
Зеленский анонсировал встречу представителей МИД "нормандского формата" Видео
17:26
В России недовольны новыми санкциями США и Британии
17:20
В Слуге народа рассказали, кто возглавит фракцию партии в Раде Видео
16:59
На украинском курорте устроили смертельную пальбу: полиция готовит штурм Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять