"А вот и говно!": На известном украинском курорте фекалии сливали прямо в море

В Кирилловке нет канализации

В курортном поселке Кирилловка на Запорожье сотрудники баз отдыха сливали отходы прямо в Азовское море. Фекалии также попадали в грунт.

Как рассказал местный житель, отходы сливают прямо в море или в лиман через проложенные трубы, под дорогами или напрямую.

"Так все тут работают", – добавил он.

В Кирилловке нет канализации. Автомобили, которые откачивают отходы, есть только у нескольких предпринимателей. Некоторые заказывали услуги работников коммунальных служб, а другие – поступали на свое усмотрение, загрязняя воду.

Как сообщает 112 канал, за загрязнение окружающей среды никого не наказали.

По данным местных СМИ, Кирилловский поселковый совет отреагировал на публикации журналистов и заказал в лаборатории исследование морской воды. Результаты показали, что по показателям температуры, запаха, характера, цвета, прозрачности, плавающих примесей, рН, растворенного кислорода, БПК5 вода соответствовала норме во всех образцах.

Напомним, побережье аннексированного Россией Крыма стремительно утопает в фекалиях. Жители полуострова изливают душу в соцсетях, рассказывая о масштабах проблемы, и убеждены, что в будущем она будет только усугубляться.