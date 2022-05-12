Самоубийства и самострелы: пленный рашист рассказал о панике оккупантов в Украине

Пленный Андрей Ушаков / East2West news

Находящиеся в Украине российские оккупанты убивают друг друга из-за ужасов войны, происходящих на их глазах.

Как рассказал взятый в плен 20-летний военный РФ Андрей Ушаков, ему известны случаи самоубийств солдат РФ. Кроме того, некоторые из ранят себя выстрелами, чтобы иметь возможность отправиться домой, пишет The Daily Mail.

По его словам, российские оккупанты в Украине испытывают нехватку продуктов. Нередко они делят один сухой паек на троих.

Пленный солдат РФ отметил, что он пошел в армию, чтобы материально помочь своей семье. В плену ему разрешили позвонить матери, но та не поверила словам сына, что на российском телевидении показывают ложь о войне в Украине.

"Я сказал маме, что все, что она видела по телевизору – ложь, но она мне не поверила. Она прямо спросила меня, был ли я под гипнозом, когда я сказал ей, что все, что она видела по российскому телевидению, было ложью", – рассказал военный.

В то же время он уже успел пожалеть из-за своего ошибочного решения. Вместе с тем он признает, что несмотря на ископаемые богатства РФ его семья живет в нищете.

/ East2West news

"Мой папа совсем болен, слеп на один глаз, глух, у него проблемы с сердцем. У моей мамы проблемы с давлением. У нас в деревне очень много проблем. Мы продаем газ по всему миру, но в нашем селе газа нет. А электричество у нас появилось только в прошлом году", – отметил Ушаков.

Добавим, что пленный РФ обратился к молодым людям в России с просьбой не поддаваться призыву пропаганды и не идти в армию: "Не приезжайте сюда. Нам тут нечего делать. Мы приносим только боль… Люди здесь хорошие. И если мы не ценим свою жизнь, давайте не будем портить жизнь другим".

Ранее сообщалось о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли в плен солдата российских оккупационных войск, жена которого в телефонном разговоре призывала его насиловать женщин в Украине.

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