Жена призывала насиловать украинок: под Изюмом взяли в плен рашиста из Крыма

Роман Быковский с женой Ольгой / Радио Свобода

Военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли в плен солдата российских оккупационных войск, жена которого в телефонном разговоре призывала его насиловать женщин в Украине.

Как рассказал бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, рашист попал в плен в районе Изюма Харьковской области.

"Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила супруга из дома и обсуждала, что насилуя украинок, надо предохраняться - взят в плен ВСУ под Изюмом", - написал Пономарев.

Что известно о горе-рашисте

Ранее журналисты писали о том, что российский оккупант и его супруга стали фигурантами перехваченного разговора, в котором она со смехом подзуживала благоверного "насиловать украинских баб".

Этой парой оказались 27-летний Роман Быковский и его супруга Ольга (девичья фамилия ‒ Пинясова). Роман отслужил срочную службу в Росгвардии, причем именно в том подразделении, которое участвовало в аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Страница Романа в социальной сети "ВКонтакте", а вот Ольга еще недавно активно пользовалась соцсетью. Однако 13 апреля удалила страницу.

От источников в украинских правоохранительных органах журналистам стали известны российские телефонные номера Быковского. Это и позволило их идентифицировать.

Разговор семейки рашистов:

"Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (женский смех – ред.), – говорит женщина своему мужу-захватчику".

Затем супруга призывает оккупанта пользоваться презервативами во время изнасилований.

/ Радио Свобода

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