Жена призывала насиловать украинок: под Изюмом взяли в плен рашиста из Крыма

Ранее журналисты писали о том, что Роман Быковский и его супруга со смехом обсуждали возможность "насиловать украинских баб".
Военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли в плен солдата российских оккупационных войск, жена которого в телефонном разговоре призывала его насиловать женщин в Украине.
Как рассказал бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, рашист попал в плен в районе Изюма Харьковской области.
"Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила супруга из дома и обсуждала, что насилуя украинок, надо предохраняться - взят в плен ВСУ под Изюмом", - написал Пономарев.
Что известно о горе-рашисте
Ранее журналисты писали о том, что российский оккупант и его супруга стали фигурантами перехваченного разговора, в котором она со смехом подзуживала благоверного "насиловать украинских баб".
Этой парой оказались 27-летний Роман Быковский и его супруга Ольга (девичья фамилия ‒ Пинясова). Роман отслужил срочную службу в Росгвардии, причем именно в том подразделении, которое участвовало в аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Страница Романа в социальной сети "ВКонтакте", а вот Ольга еще недавно активно пользовалась соцсетью. Однако 13 апреля удалила страницу.
От источников в украинских правоохранительных органах журналистам стали известны российские телефонные номера Быковского. Это и позволило их идентифицировать.
Разговор семейки рашистов:
"Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (женский смех – ред.), – говорит женщина своему мужу-захватчику".
Затем супруга призывает оккупанта пользоваться презервативами во время изнасилований.
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