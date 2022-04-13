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Насиловали детей на всех захваченных территориях: новые факты о зверствах рашистов

13 апреля 2022, 17:15

Преступления сексуального насилия над гражданскими сейчас фиксируются правоохранительными органами.

Армия, РФ
/ Reuters

На всех территориях Украины, которые были освобождены от российских оккупантов фиксируется все больше случаев изнасилования и глумления по отношению к женщинам, мужчинам, пожилым людям, подросткам и детям.

Как заявила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в эфире информационного телемарафона, такие факты зафиксированы в Херсонской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Луганской областях.

По ее словам, преступления сексуального насилия над гражданскими сейчас фиксируются правоохранительными органами, Национальной полицией, органами прокуратуры, а также общественными организациями, часто являющимися первыми, с кем выходят на контакт пострадавшие.

"Сегодня важно документировать такие преступления против гражданских лиц, идентифицировать не только пострадавших, но и идентифицировать преступников, которые их совершили. Сексуальное насилие во время войны – это военное преступление или преступление против человечности, не имеющее сроков давности. За эти преступления несут ответственность и должны быть наказаны не только непосредственные насильники, но и командиры, военное и политическое руководство Российской Федерации. Они либо отдавали такие приказы, либо молчаливо соглашались на пытки и насилие в отношении украинских граждан", - отметила Левченко.

Она призвала всех пострадавших не молчать, а сообщать о случаях совершенного российскими оккупантами насилия:

  • на правительственную горячую линию 15-47;
  • правозащитникам "Ла Страда-Украина" 116-123 (с мобильных телефонов).

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Как сообщал Главред, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем ​​войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.

viber
изнасилование война России и Украины
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