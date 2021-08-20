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Санкции против оккупантов: в Украине одобрили новый удар по РФ из-за Крыма

20 августа 2021, 10:16
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Новые санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

Россия, санкции
В Украине готовят новые санкции против РФ

В Украине предложили ввести два пакета санкций к судьям Российской Федерации и другим должностным лицам, непосредственно причастным к преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории Крыма.

"Первым распоряжением правительство предлагает СНБО применить санкции к 18 физическим лицам - судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (Православной церкви Украины) в Крыму. В частности, незаконное отчуждение помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Симферополе, других культовых сооружений, повреждение церковного имущества, преследование общины", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вторым распоряжением Кабмин предлагает СНБО применить санкции к 52 физическим лицам - руководителям структурных подразделений оккупационных администраций, судьям, силовикам и другим гражданам РФ, имеющим непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения на временно оккупированной территории украинского полуострова.

Санкции против крымских оккупантов: что известно

Отмечается, что ведение санкций к соответствующим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, заблокирует возможность их использования, сделает невозможным вывод капиталов за пределы Украины, остановит проведение финансовых операций, запретит участие в приватизации, аренде государственного имущества соответствующими резидентами РФ и лицами, которые прямо или косвенно ними контролируются или действуют в их интересах.

В случае принятия соответствующего решения СНБО, Украина безотлагательно проинформирует об этом компетентные органы ЕС, США, Канады, а также других международных партнеров, с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

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Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не должна дискредитировать Совет национальной безопасности и обороны путем запуска санкций против оккупационных администраций Крыма, поскольку такие ограничения не работают. По этому вопросу следует вести переговоры с Западом, который реально может ввести эффективные санкции против российских чиновников и связанного с ними имущества, считает президент.

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