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Сеть покорила овчарка пограничников, мощно лающая в ответ на "Слава Украине"

12 января 2022, 12:57
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В сервисе TikTok и социальной сети Facebook видеоролик с собакой Вайрис собирает гигантское количество просмотров − минимум миллион-полтора.

Собака
Собака Вайрис / Скриншот с видео

Собака породы "немецкая овчарка" по кличке Вайрис, которая несет службу среди украинских пограничников, отлично выполняет команды офицеров и отвечает задорным-заливистым лаем на лозунг "Слава Украине". Об этом говорится на официальной странице в Facebook Государственной пограничной службы Украины.

Как говорят пограничники, Вайрис за последние месяцы стала настоящей звездой Сети. Видеоролики с ней просмотрели уже более миллиона человек. Особенно нравятся пользователям те видео, на которых собака громко и мощно лает в ответ на лозунг "Слава Украине" –причем порой не единожды, а дважды.

Вайрис недавно исполнилось три года и она несет службу в Херсонской области. Умное животное покорило сеть своим четким исполнением команд "смирно" и "вольно", а также "патриотичным" лаем.

В сервисе TikTok видео с собакой Вайрис собрало даже больше просмотров −минимум полтора миллиона.

"Видео с собакой набирают миллионы просмотров не только в тиктоке, но и в фейсбуке. Поздравляем миллионершу из Тиктока – служебную собаку Вайрис еще с одним миллионом – теперь и на Facebook. Сюжет Суспильного об овчарке, которая служит в Херсонском отряде, опубликованный на странице Госпогранслужбы накануне Нового года, уже охватил более 1,3 млн. аудитории соцсети, собрал более тысячи положительных комментариев и свыше 58 тысяч комментариев", −написали пограничники.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на таможенном пункте "Гоптовка" (Харьковская область) украинские пограничники предотвратили попытку перевезти наркотики из Украины в Россию - благодаря служебной собаке, которая учуяла специфический запах.

После личного досмотра пограничники учуяли в бороде 32-летнего мужчины сверток с марихуаной.

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