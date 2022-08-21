Штурм РФ на юге нарвался на мощную ответку ВСУ: оккупанты отступили с потерями

Боец ВСУ / УНИАН

На юге оккупанты РФ пытались вести штурм в направлении Потёмкино (Херсонская обл.), однако украинские воины нанесли им потери и заставили отойти.

Об этом сообщил в Facebook спикер оперативного командования Пивдень Владислав Назаров.

"Обстановка в нашей операционной зоне стабильно сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны", - рассказал он.

По словам Назарова, враг силами мотострелкового взвода и при поддержке двух БМП-2 проводил штурмовые действия в направлении Потёмкино, однако успеха не имел и отошел с потерями.

"В направлении Благодатного бои продолжаются", - добавил спикер командования.

Ранее сообщалось о том, что на Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.

В местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.

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