Штурм РФ на юге нарвался на мощную ответку ВСУ: оккупанты отступили с потерями

Враг силами мотострелкового взвода и при поддержке двух БМП-2 проводил штурмовые действия в направлении Потёмкино.
На юге оккупанты РФ пытались вести штурм в направлении Потёмкино (Херсонская обл.), однако украинские воины нанесли им потери и заставили отойти.
Об этом сообщил в Facebook спикер оперативного командования Пивдень Владислав Назаров.
"Обстановка в нашей операционной зоне стабильно сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны", - рассказал он.
По словам Назарова, враг силами мотострелкового взвода и при поддержке двух БМП-2 проводил штурмовые действия в направлении Потёмкино, однако успеха не имел и отошел с потерями.
"В направлении Благодатного бои продолжаются", - добавил спикер командования.
Ранее сообщалось о том, что на Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.
В местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.
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