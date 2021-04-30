"Слуг народа" в локдаун застукали в элитном ресторане под Киевом

Гостинично-ресторанный комплекс Koncha Zaspa Park / knzs.com.ua

В разгар жеских карантинных ограничений народные депутаты от партии Слуга народа собирались в престижном гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park в Киевской области.

Среди "слуг народа", заглянувших на огонек, оказались Андрей Мотовиловец, Анатолий Гунько и Артем Культенко, а также их однопартийцы-депутаты из Киевского областного совета, говорится в расследовании программы Схемы.

Как сказано в материале, на встрече также присутствовали депутаты от партии Слуга народа из Киевского областного совета: Алексей Мешков, Андрей Крепостной, Роман Буковский, Денис Сечевых, Игорь Колтунов, Станислава Семергей, Станислав Вихор, Вадим Геращенко вместе с сыном-депутатом Бучанской горсовета от СН Никитой Геращенко.

Схемы также заметили там BMW, номера которой зарегистрированы на депутата от Слуги народа из Киевского облсовета Наталию Гунько.

Представители Слуги народа провели многочасовую встречу в заведении, владельцем которого является их однопартиец - депутат Киевского облсовета от Сергей Левченко, также присутствововавший на встрече.

Журналисты рассказали, что 20 апреля заметили на парковке загородного комплекса Koncha Zaspa Park в районе Обуховской трассы Range Rover, зарегистрированный на народного депутата от Слуги народа Анатолия Гунько, и более десяти автомобилей премиум-класса.

Выяснилось, что попасть в заведение можно только в сопровождении менеджера или если арендован номер в гостинице комплекса. Менеджер отеля объяснил большое скопление автомобилей у входа тем, что это - жители отеля.

Читайте такжеЗашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардеповВ комментарии Схемам Левченко пояснил: "Ресторан у меня закрыт. У меня комплекс закрыт. Ресторан расположен на террасе, огромные окна, огромный панорамный вид - видно, что ресторан закрыт. Конференц-зал, в котором размещается девять человек ... Приехали девять-восемь депутатов. Я с ними встретился в конференц-зале. Мы с ними переговорили - и буквально через некоторое время эти депутаты уехали. Мы вот так встречаемся, общаемся. А как же нам, не работать?".

Глава Киевской областной организации Слуги народа Андрей Мотовиловец сообщил: "Мероприятие было срочным и инициировал его я. У нас была кризисная ситуация в Киевском областном совете. Стоял вопрос о сборе подписей по сессии. Политическая ответственность на мне по этой встречи. В связи с тем, что многие находился не на территории Киева и трудно было въехать, ибо пробки, было принято решение, что мы можем встретиться в конференц-зале в гостинице".

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На вопрос журналиста, сколько человек посетило мероприятие и было ли там организовано ресторанное обслуживание, Мотовиловец ответил: "Там было двадцать человек ... Двадцать человек плюс народные депутаты. Там присутствовали напитки".

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