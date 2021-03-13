"Слуга народа" в Киеве грубо нарушил ПДД и поплатился

Александр Куницкий нарушил ПДД в Киеве / Facebook/zpsanek

Народный депутат от Слуги народа Александр Куницкий грубо нарушил Правила дорожного движения, после чего аго автомобиль увезли на эвакуаторе.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, в Киеве у Конгрессно-выставочного центра Парковый, где проходил съезд партии Слуга народа, сообщает Киев Оперативный.

Автомобиль Куницкого был поднят эвакуатором и отправлен на штрафплощадку из-за нарушений правил парковки.

Отмечается, что автомобиль Nissan Leaf забрал эвакуатор на Парковой дороге за нарушение правил парковки.

Подчеркивается, что на этом автомобиле приехал нардеп от Слуги народа Александр Куницкий, бывший блогер, известный под псевдонимом ZPSanek.

Обратим внимание, что на опубликованном фото авто Куницкого забирают эвакуатором парктически с пешеходного перехода.

/ Kyiv Operative

Напомним, вечером 12 марта стало известно, что лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия в Киеве припарковал свой внедорожник недалеко от Офисе президента Владимира Зеленского на пешеходном переходе возле светофора. Позже глава фракции Слуга народа признал, что нарушил правила, и заплатил штраф.