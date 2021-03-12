Полиция оштрафовала Арахамию за нарушение ПДД

Арахамию оштрафовала полиция

В пятницу, 12 марта, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия совершил грубое нарушение правил дорожного движения в центре Киева, прям возле Офиса президента. Он припарковался на пешеходном перехода, да еще и возле светофора.

За такой проступок он был оштрафован полицией. Политик свою вину признал и пообещал в следующий раз быть внимательнее, написал он на своей странице в Facebook.

"Спасибо Патрульная полиция Украина. Виноват - заплатил. В следующий раз буду внимательнее", - отметил Арахамия.

О том, что народного депутата оштрафовали, сообщил в соцсети замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметил Белошицкий.

Он добавил, что нардеп оплатил штраф на месте с помощью электронного терминала.

Штраф за подобное нарушение - 510 гривен.

Увеличение штрафов за нарушение ПДД: что было ранее