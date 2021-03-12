Полиция оштрафовала Арахамию за нарушение ПДД

Народный избранник припарковался возле Офиса президента на пешеходном перехода, да еще и возле светофора.Политик признал свою вину и пообещал быть внимательнее.
В пятницу, 12 марта, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия совершил грубое нарушение правил дорожного движения в центре Киева, прям возле Офиса президента. Он припарковался на пешеходном перехода, да еще и возле светофора.
За такой проступок он был оштрафован полицией. Политик свою вину признал и пообещал в следующий раз быть внимательнее, написал он на своей странице в Facebook.
"Спасибо Патрульная полиция Украина. Виноват - заплатил. В следующий раз буду внимательнее", - отметил Арахамия.
О том, что народного депутата оштрафовали, сообщил в соцсети замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметил Белошицкий.
Он добавил, что нардеп оплатил штраф на месте с помощью электронного терминала.
Штраф за подобное нарушение - 510 гривен.
Увеличение штрафов за нарушение ПДД: что было ранее
- В июле 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах.
- Согласно документу, украинцев полиция сможет останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы. В том числе в ночные часы и в праздничные дни. Однако во втором чтении 16 февраля данную поправку депутаты не проголосовали.
- Кроме того, по закону в несколько раз вырастут штрафы за пьяное вождение и превышение скорости, а накладывать их на водителей полицейские смогут в течение года, а не в течение трех месяцев, как сейчас.
- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, в феврале 2021 года заявлял о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения.