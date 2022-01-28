"Ночью ушел из дома и не вернулся": полиция раскрыла детали о смерти Вирчиса

Владимир Вирчис / Соцсети

В Украине умер 49-летний боксер Владимир Вирчис. Его нашли повешенным в Киеве, полиция открыла уголовное производство.

УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что тело Вирчиса было обнаружено случайным прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы.

"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая", - отметили в отделении.

Отмечается, что на месте происшествия копы обнаружили бездыханное тело мужчины с петлей на шее.

Утром жена боксера заявила в полицию, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина пришла на опознание и подтвердила личность Вирчиса.

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По данному факту следственный отдел Днепровского управления полиции уже начал уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с отметкой "самоубийство".

Как извеестно, Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).

Он провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом).

Напомним, в сети предполагают, что Вирчис покончил с собой, так как в последнее время его одолевала депрессия.

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