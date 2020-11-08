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"Смерть жи*ам": сотрудник медиагруппы влип в антисемитский сандал

8 ноября 2020, 13:58

Руслан Онищенко опубликовал антисемитское сообщение в соцсетях.

Руслан Онищенко
Руслан Онищенко / Фейсбук Р.Онищенко

Оператор медиагруппы ПравдаТУТ Media Group Руслан Онищенко опубликовал антисемитское сообщение в соцсетях.

В Facebook он запостил фото с призывом к смерти евреев, сообщает Объединённая еврейская община Украины.

Онищенко опубликовал фотографию с подписью "Смерти ЖЫ*АМ 1488". На фото он просунул голову в забор со Звездой Давида, который ограждает кладбище.

Фотография была опубликована в ночь на 8 ноября, но к утру её удалили.

По факту произошедшего ОЕОУ обращается с заявлением по статье 161 УК Украины в правоохранительные органы.

Также в ОЕОУ сообщили, что направят ходатайство руководству ПравдаТУТ Media Group о применении санкций по отношению к их сотруднику, который порочит имидж компании.

Напомним. ранее украинский интернет-магазин одежды Nu Sho? обвинили в антисемитизме после скандальной рекламной кампании. В частности, в продаже в магазине появились футболки с надписью: "Д*рьмо, ты что, ж*д?".

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