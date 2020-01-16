"Животные, забыли свастику добавить": украинский магазин вляпался в антисемитский скандал

Интернет-магазин одежды Nu Sho? обвинили в антисемитизме

Украинский интернет-магазин одежды Nu Sho? обвинили в антисемитизме после скандальной рекламной кампании.

В частности, в продаже в магазине появились футболки с надписью: "Д*рьмо, ты что, ж*д?".

На некорректную надпись обратили внимание в Объединенной еврейской общине Украины.

"Заявляем о недопустимости использования слова "ж*д" в рекламных публикациях, поскольку в современной Украине слово "ж*д" имеет исключительно негативную коннотацию и употребляется антисемитами для унижения еврейского народа, а в кругах ненавистников евреев "ж*дами" называют жадных людей, подкрепляя ложные стереотипы о еврейском народе", - говорится в сообщении jewishnews.com.ua.

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"Мы не ведем политику обиды населения или угнетения национальных меньшинств. Мы не являемся антисемитами и никогда ими не были. Приносим еще раз извинения перед людьми, которых это задело", – написали представители магазина в комментариях.

Вместе с тем пользователи в Instagram раскритиковали неадекватную рекламную кампанию интерент-магазина:

"Дуже здивована тим, що свiдомi сучаснi українці створюють одяг з антиимітськими принтами. Цим самим ви принижуєте ім‘я не тільки свого бренда, а й українців. Сподіваюсь, що ви обміркуєте свій вчинок і зупинити виробництво тих футболок. П.С. Приниження іншої національності можливо для вас "ухахатбл", доки це не стосується вас особисто", "Складывается ощущение что им главное заработать деньги. И абсолютно все равно на то, что выпуская такие футболки они тем самым разжигают межнациональную рознь", "А где не просто удаление "юмора не для всех", а какой то более зрелой реакции, и извинений и сделанных выводов?.. На данный момент видно просто не желание встрявать в сложную тему после того как облажались, а надо бы что бы коль вляпались - что бы было какое то разумное действие, не с затиранием фото, а с признанием того что так нельзя, вы поняли это, изменили свой взгляд и стали лучше, а так...вы просто типо "замяли" не дав понимания о том кто вы: те кто умеют признавать свою неправоту, или антисемитские животные который по случайности забыли принты со свастикой в ассортимент добавить", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Израиль выдвинул Украине громкое обвинение.