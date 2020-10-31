Смертельное ДТП на Майдане Независимости: водителю сообщили о подозрении

В настоящее время подозреваемый госпитализирован в больницу.
Сообщено о подозрении 66-летнему водителю автомобиля, который совершил масштабное ДТП в центре Киева на Майдане Независимости. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения, которое повлекло гибель двух и более человек.
В настоящее время подозреваемый госпитализирован в больницу, где находится под охраной, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.
Кроме того, стало известно, что на месте аварии погибли две женщины 30 и 79 лет. Также пострадала семья с пятимесячным младенцем.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, за рулем джипа Land Rover находился Юрий Н. 1954 года рождения.
"У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - сообщил он.
ДТП на Майдане – о чем сообщалось ранее:
- 30 октября в Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу людей. По последним данным, двое погибших. Очевидцы рассказывают, что автомобиль вылетел со стороны ступенек на проезжую часть, сбил женщину, мужчину и врезался в другую машину.
- Чуть позже в МВД озвучили причину смертельной аварии на Майдане Независимости в Киеве, когда водитель Land Rover протаранил толпу на пешеходной части Крещатика. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.
- Нацполиция задержала водителя - виновника кровавого ДТП в центре Киева. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови мужчины.