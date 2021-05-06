СМИ узнали, кому грозит новый санкционный удар СНБО

СНБО может принять решение о заморозке активов и национализации, говорят источники.
В пятницу, 7 мая, Совет национальной безопасности и обороны может принять решение о введении санкции против областных газораспределительных компаний.
Причиной может стать долг облгазов перед Оператором газотранспортной системы Украины в размере 10 млрд грн за отобранный и не оплаченный газ из ГТС, сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.
О новых санкциях СНБО сообщил собеседник, близкий к президенту Зеленскому, говорится в материале. Среди ограничительных мер - заморозка активов и национализация.
В материале идет речь о том, что наибольшими должниками оказались облгазы, работающие под брендом Региональной газовой компании, связанной с Дмитрием Фирташем (долг в 7,97 млрд грн.).
Кроме того, издание публикует подсчет ОГТСУ долгов облгазов за отобранный газ из газотранспортной системы в течение 2020-го и первого квартала 2021 года.
В документе указано, что за отчетный период облгазы якобы выкачали газа из ГТС, не расплатившись, на 9,88 млрд грн.
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Санкции против Виктора Медведчука:
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.