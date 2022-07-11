Собирали документы для поступления в вуз: в Харькове погибли сын и отец

Мужчина с сыном случайно оказались вблизи места взрыва, они были в машине.
В Харькове в результате вражеского обстрела трагически погибли 17-летний сын и его 50-летний отец. Они собирали документы для поступления парня в высшее учебное заведение. Об этом заявил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает Суспільне.
Мужчина и его сын случайно оказались на месте обстрела. Они находились в машине.
Это подтвердил и журналист Андрей Цаплиенко. Погибшие просто ехали за очередной справкой, которая теперь им точно не пригодится.
В Харьковской областной прокуратуре рассказали о том, что российские оккупанты обстреляли шиномонтаж в Киевском районе Харькова. В результате этого пострадали 8 человек - сотрудники шиномонтажа.
В результате взрыва жилые дома посекло осколками. Так, например, на улице Тюринской погиб 65-летний мужчина, который просто вышел на балкон своей квартиры, чтобы покурить.
Вражеские снаряды также прилетели на Салтовку. Там под удары попали торговый центр и частные дома.
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Удар по Харькову
Российские захватчики обстреляли Харьков утром в понедельник, 11 июля из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибли три человека, еще 31 человек пострадал. Среди раненных двое детей - 4 и 16 лет. Оба ребенка в состоянии средней тяжести.
По предварительным данным оккупанты выпустили по городу 10 ракет из реактивных систем залпового огня "Смерч".
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