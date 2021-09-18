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Социологи выяснили, в каком городе Украины Россию ненавидят больше всего – опрос

18 сентября 2021, 02:41
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Более 50% украинцев в 14 городах ответили, что негативно относятся к России.

Россия, санкции
Украинцы рассказали о своем отношении к РФ

В Украине наиболее тепло к России относятся в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Харькове, свидетельствуют результаты опроса международного республиканского института совместно с соцгруппой Рейтинг.

В сообщении отмечается, что жители востока и юга больше всего в Украине тепло относятся к стране оккупанту. В частности, Северодонецке, Мариуполе, Харькове, Одессе, Запорожье.

В то же время, более 50% украинцев в 14 городах ответили, что негативно относятся к России.

В частности, в Киеве, Житомире, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах, Черновцах, Виннице, Ровно, Чернигове, Кропивницком, Тернополе, Ивано-Франковске.

При этом наиболее враждебно к России относятся во Львове.

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/ iri.org.ua

В то же время, к США в Украине благосклонно относятся на западе страны. В частности, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке.

Наиболее неблагосклонные к Соединенным Штатам в городах, которые благосклонны к России: Мариуполе, Северодонецке, Харькове.

Напомним, ранее сообщалось о том, что больше половины украинцев допускают полномасштабную войну с Россией.

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