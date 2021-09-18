Социологи выяснили, в каком городе Украины Россию ненавидят больше всего – опрос

Более 50% украинцев в 14 городах ответили, что негативно относятся к России.
В Украине наиболее тепло к России относятся в Северодонецке, Мариуполе, Одессе, Харькове, свидетельствуют результаты опроса международного республиканского института совместно с соцгруппой Рейтинг.
В сообщении отмечается, что жители востока и юга больше всего в Украине тепло относятся к стране оккупанту. В частности, Северодонецке, Мариуполе, Харькове, Одессе, Запорожье.
В то же время, более 50% украинцев в 14 городах ответили, что негативно относятся к России.
В частности, в Киеве, Житомире, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах, Черновцах, Виннице, Ровно, Чернигове, Кропивницком, Тернополе, Ивано-Франковске.
При этом наиболее враждебно к России относятся во Львове.
В то же время, к США в Украине благосклонно относятся на западе страны. В частности, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке.
Наиболее неблагосклонные к Соединенным Штатам в городах, которые благосклонны к России: Мариуполе, Северодонецке, Харькове.
Напомним, ранее сообщалось о том, что больше половины украинцев допускают полномасштабную войну с Россией.