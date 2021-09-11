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Больше половины украинцев допускают полномасштабную войну с Россией - опрос

11 сентября 2021, 11:10
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Вчера президент Владимир Зеленский сказал, что военный сценарий развития событий - наиболее страшен для Украины.

Война на Донбассе
Украинцы считают, что существует вероятность полномасштабной войны Украины с Россией / УНИАН

В пятницу, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны России и Украины. Украинцы также согласны, что такая вероятность существует. Такое мнение высказали граждане, которых опросили в прямом эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Во время политического ток-шоу зрителям задали вопрос: "Есть ли реальная вероятность полноценной войны с Россией?". На что 57% респондентов ответили утвердительно. При этом 43% опрошенных считают, что такой угрозы не существует.

Читайте такжеВ Госдуме РФ рассказали, при каком условии начнется война России против УкраиныК концу программы появились новые результаты голосования, согласно которым 65% украинцев высказались, что вероятность полномасштабной войны есть, а 35% заявили, что Россия не пойдет на нашу страну полномасштабной войной.

Как сообщал Главред, в ходе форума YES Brainstorming Владимир Зеленский сказал, что военный сценарий развития событий - наиболее страшен для Украины.

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал президент.

Комментируя заявления Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что официальная Москва "с сожалением" относится к заявлению украинского лидера. В Кремле считают такой сценарий ожиданиями из области "апокалипсиса".

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война Владимир Зеленский война на Донбассе новости Украины
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