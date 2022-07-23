Сразу на 20 тыс. гривен: депутаты Верховной Рады подняли себя зарплаты до 49 тысяч

Зарплаты депутатов / скриншот, pixabay

10 июля на заседании Верховной Рады депутаты подняли себе выплаты и надбавки за счет международной помощи, которую получит Украина от иностранных партнеров.

Как свидетельствует карта законопроекта, размещенная на официальном сайте ВРУ, печь идет о проекте Постановления 7561 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины".

В понедельник, 18 июля, ВРУ получила этот документ от группы народных избранников.

Среди них - спикер парламента Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также депутаты разных фракций, среди которых были Ирина Геращенко и Сергей Соболев. Они предложили разрешить финансировать надбавки для нардепов из средств госбюджета, которые поступят в казну Украины как помощь от международных партнеров.

Во вторник, 19 июля, народные депутаты в зале парламента 308 голосами "за" поддержали этот документ. А в среду, 20 числа, документ подписал глава парламента.

Подписанное Стефанчуком постановление разрешает народным депутатам получить надбавку в размере, установленном для членов Кабмина.

Право на повышение зарплаты получили даже те депутаты, которые не состоят ни в одном парламентском комитете. Они будут получать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В результате оклад депутата увеличится на уровень до полномасштабной войны: с 28.810 гривен до 49.620 гривен, и это без учета доплат и дополнительных расходов.

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