Стало известно, где и когда в Украине появятся камеры, фиксирующие нарушителей карантина

В Украине будут следить за нарушителями карантина / УНИАН

В двух городах Украины вскоре появятся камеры фиксации нарушителей карантина. Устройства для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции установят в ноябре.

Об этом со ссылкой на заместителя министра здравоохранения -главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, пишет ТСН.

По его словам, речь идет о проведении пилотного исследования, инициированого ВОЗ и поддержаного Минздравом.

"Благодаря установке видеокамер будет происходить деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемических норм. То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько соблюдают дистанцию", - отметил Кузин.

Также он добавил, что пилот планируется в двух крупных городах - Киеве и в Харькове или Днепре не ранее чем 1 ноября этого года. А его первые результаты будут доступны через две недели.

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Кузин подчеркнул, что при такой системе не будет производиться любая идентификация, хранение персональных или конфиденциальных данных, или даже самой пленки, где будет запись.

Между тем санврач напомнил, что в отношении людей, нарушающих карантин, действует соответствующая статья в Административном кодексе Украины и предусмотрено наказание. В частности, за отсутствие масок в закрытом помещении.

Напомним, ранее Главред писал, что в Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для этого в торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для мониторинга.

Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, то комиссии ТЭБ и ЧС также будут совершать частые визиты в регионы.