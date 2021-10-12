УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Стало известно, где и когда в Украине появятся камеры, фиксирующие нарушителей карантина

12 октября 2021, 18:14
Прослушать новость
Остановить

Камеры, фиксирующие нарушителей карантина установят в городах, где есть метро.

карантин,маска
В Украине будут следить за нарушителями карантина / УНИАН

В двух городах Украины вскоре появятся камеры фиксации нарушителей карантина. Устройства для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции установят в ноябре.

Об этом со ссылкой на заместителя министра здравоохранения -главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, пишет ТСН.

По его словам, речь идет о проведении пилотного исследования, инициированого ВОЗ и поддержаного Минздравом.

"Благодаря установке видеокамер будет происходить деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемических норм. То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько соблюдают дистанцию", - отметил Кузин.

Также он добавил, что пилот планируется в двух крупных городах - Киеве и в Харькове или Днепре не ранее чем 1 ноября этого года. А его первые результаты будут доступны через две недели.

Реклама

Кузин подчеркнул, что при такой системе не будет производиться любая идентификация, хранение персональных или конфиденциальных данных, или даже самой пленки, где будет запись.

Между тем санврач напомнил, что в отношении людей, нарушающих карантин, действует соответствующая статья в Административном кодексе Украины и предусмотрено наказание. В частности, за отсутствие масок в закрытом помещении.

Напомним, ранее Главред писал, что в Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для этого в торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для мониторинга.

Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, то комиссии ТЭБ и ЧС также будут совершать частые визиты в регионы.

Также ранее в Кабмине приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат смогут обойти большинство ограничений.

viber
видеокамеры Игорь Кузин карантин в Украине карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, где и когда в Украине появятся камеры, фиксирующие нарушителей карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семьюПриметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью "Безумно люблю": на похоронах Скороход поцеловала Полякова и нарвалась на гнев семьи нардепа"Безумно люблю": на похоронах Скороход поцеловала Полякова и нарвалась на гнев семьи нардепа Устроил "войну" и раздавал деньги: на округе в Чернигове рассказали о ПоляковеУстроил "войну" и раздавал деньги: на округе в Чернигове рассказали о Полякове Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дняКогда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня Последствия Северного потока-2: почему газ и дизель на АЗС все еще стоят так дорогоПоследствия Северного потока-2: почему газ и дизель на АЗС все еще стоят так дорого

Последние новости

18:21

В Херсонской области с 15 октября вводят "красную" зону карантина

18:17

Украинцев без COVID-прививки не пустят в транспорт: кого не коснутся новые правила

18:14

Стало известно, где и когда в Украине появятся камеры, фиксирующие нарушителей карантина Видео

18:06

В Украине появится военная миссия Евросоюза до конца 2021 года - Минобороны Видео

17:56

Звезда Женского квартала Ирина Сопонару показала лицо таинственного бойфренда

Реклама
17:48

Приметы на 13 октября: что нельзя делать в самый счастливый день осени Видео

17:47

В моду на зиму пришли фантастические кожаные платья и юбки, при виде которых сердце бьется сильнее Фото

17:13

Пьяный украинец в Польше влетел на авто в пешеходов на зебре: есть жертвы Видео

16:59

Едва не погибли пациенты: в Ровно украли медную трубу, которая поставляла кислород в операционную Видео

16:57

"Открытое небо", вступление в Евросоюз и новые COVID-вакцины: главные итоги саммита Украина-ЕС Видео

16:50

"Как с зоны откинулась!": вульгарное поведение Анастасии Волочковой возмутило Сеть

16:39

Названо состояние 35-44 лет, которое ведет к высокому риску деменции Видео

16:30

В Карпатах бушует настоящая зима – с морозом и снегом: фото с популярных украинских курортов

16:28

Возможная встреча Зеленского и Путина: в Кремле анонсировали особую "повестку дня" Видео

16:25

"Невозможно представить, что девочка с яростью маньяка убивала мать": жуткие детали ЧП в Виннице

16:18

Евросоюз поможет Украине в обеспечении газом - президент Еврокомиссии Видео

16:07

Арбузомен от Милоан! Сочная акция с призами и доступом к секретной игре реклама

15:58

Самый счастливый пирог удачи на Покров Пресвятой Богородицы 2021: рецепт выпечки за 20 минут Видео

15:45

Лилия Ребрик порвала танцпол и соблазнительно покрутила бедрами Видео

15:35

Под Киевом неизвестный обстрелял авто с ребенком в салоне, есть раненый Видео

Реклама
15:34

Как будет работать общественный транспорт в условиях локдауна: в Минздраве озвучили варианты

15:34

Что такое нездоровый кишечник? Семь факторов, которые указывают на болезнь Видео

15:24

На маршруте Киев-Кишинев идет "Большая стройка" новой развязки возле Бердичева

15:03

На Ровенщине отчим насиловал малолетнюю падчерицу и снимал все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 октября 2021 для всех знаков Зодиака: сплетни недругов или денежные поступления Видео

14:59

Мать покойного нардепа Полякова эмоционально обратилась к украинцам у могилы сына Видео

14:40

Украину накроет мокрым снегом и дождями: где и когда ждать непогоды

14:36

В Украине перенесли осенние каникулы в школах: где дети раньше уйдут на отдых Видео

14:01

Спасатели предупредили украинцев о сильных дождях с туманами: в каких областях ожидать (карта)

13:56

Названы напитки, которые могут заставить мозг чувствовать голод Видео

13:49

"Стороны согласились": в Париже анонсировали министерскую встречу в нормандском формате

13:34

Злата Огневич могла погибнуть на съемках клипа: "Меня просто вовремя подхватили!" Видео

13:14

В Евросоюзе назвали три главных условия для вступления Украины в ЕС Видео

13:13

Зеленский рассказал, когда Украина планирует подписать с ЕС "промышленный безвиз" Видео

13:09

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

13:00

Как новое подозрение Медведчуку зацепит Порошенко мнение

12:52

Зеленский потребовал новых санкций против РФ за выборы в ОРДЛО и Крыму Видео

12:51

Магнитная буря 12 октября 2021: чего ждать от удара в 5 баллов Видео

12:49

Комаровский объяснил, почему украинцам полезно мерзнуть в квартире без отопления

12:37

Украина и Евросоюз подписали соглашение об открытом небе на саммите в Киеве

Реклама
12:30

"Уже привычная практика": Разумков убежден, что его отставка произошла с нарушением регламента Видео

12:24

Метадон в крови Полякова: Монастырский рассказал об основной версии смерти нардепа Видео

12:22

"Молодой казак": Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел 30 лет назад

12:21

"Большая стройка" Зеленского осовременит 35-километровую трассу Ровно-Гоща

12:19

Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

12:07

Михаил Поплавский вручил студенческие билеты будущим тиктокерам Видео актуально

11:52

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

11:51

Взрывной удар гриппа: эксперты предупредили о рисках масштабной пандемии Видео

11:41

В Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и обворовывала их Видео

11:19

Поляков не был случайным пассажиром: в МВД раскрыли детали расследования смерти нардепа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять