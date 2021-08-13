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Стерилизация вместо стрижки: в Киеве врачи ветклиники допустили роковую ошибку

13 августа 2021, 03:50
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Врачи что-то перепутали, и вместо чистки зубов и мытья шерсти стерилизовали собаку. При этом никакой документации о проведённой операции не было.

ретривер
Собака была абсолютно здорова и несколько месяцев месяцев назад родила щенков / Фото pixabay.com

В одной из ветеринарных клиник столицы произошел вопиющий случай. Хозяин привел золотистого ретривера на груминг, но вместо стрижки собаку стерилизовали.

Об инциденте, который произошел в клинике Здоровье животных, рассказал сам хозяин собаки в Facebook.

"Грустная история о том, как отвезти здоровую собаку в ветеринарную клинику на груминг, а получить смс от клиники - "приезжайте, ваша собака прооперирована", и оказалось что это не шутка", - написал владелец животного по имени Максим.

По его словам, собака была абсолютно здорова и несколько месяцев месяцев назад родила щенков.

facebook.com/maxim.shulzhenko

"Оправдания были разные: то перепутали какие-то записи, то ещё что-то. По итогу признались, что просто перепутали. Апофеозом извинений сотрудников стало - ну, мы за эту манипуляцию не возьмём с вас денег", - рассказал Максим.

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Интересно, что когда в ветклинику на вызов приехала полиция, то документации о проведённой операции просто не оказалось.

"В электронной записной стоит груминг. Возможно решили попрактиковаться молодые ветеринары?", - отметил владелец собаки.

"Дальше внесение данных в ЕРДР по ст. 299 ККУ, да и если честно, то наверное занятие тем, как этих ветеринаров лишить Лицензии, чтобы они случайно ещё что-то не перепутали и никто не пострадал. Оградите себя и своих животных от таких горе перепутальщиков, просто держитесь подальше и расскажите об этом своим знакомым, у которых есть животные", - посоветовал хозяин пострадавшего животного.

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла закон, который внедряет новые нормы содержания животных и обращения с ними. В частности, в Украине повысят штрафы за жестокое обращение с животными, а также запретят оставлять животных в одиночестве в закрытом авто при температуре воздуха более +20 градусов и дарить домашних животных в качестве призов, наград или премий.

новости Киева ветеринар Желтая Земляная Собака
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