"Сжигать без разговоров": на Херсонщине рашистам приказали расстреливать гражданских

Российские оккупанты в Украине / Reuters

Появились новые свидетельства зверств российских оккупантов по отношению к мирному населению на временно оккупированных территориях Украины.

На блокпостах временно оккупированной Херсонщины захватчикам разрешено расстреливать гражданских. Об этом свидетельствует перехваченный Службой безопасности Украины разговор двух оккупантов из так называемой "ДНР".

Отмечается, что эти мужчины обеспечивают патрулирование для российских захватчиков на соседних блокпостах в Херсонской области.

"Мне сказали: если подозрительное лицо, без разговоров сжигать... У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, смотришь, спрашиваешь: "Что везешь?". Если человек подозрительный, (стрелять – ред.) без разговоров", – рассказывает боевик с кличкой "Седой".

А его собеседник уточняет: "...Ага, с твоей стороны вы первые будете сжигать. А если не успеете, то мы?".

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Напомним, еще один украинский областной центр под угрозой захвата российскими оккупантами, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе общения с журналистами, армия Российской Федерации в последние дни активно усиливает давление на запорожском направлении.

При этом рашисты планируют полностью оккупировать областной центр. По словам главы государства, об этом свидетельствуют перехваты переговоров российских оккупантов.

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