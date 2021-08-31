"Такой Крым не люблю": россиянка рассказала, как ее "облапошили" на отдыхе

Отдыхающие в Крыму жалуются на космические цены / zen.yandex.ru

Россиянка Елена вместе с семьей поехала на экскурсию на мыс Тарханкут в захваченном РФ Крыму и описала местное кафе фразой "тут только есть и плакать".

После длительной морской прогулки туристов везут в единственное у мыса кафе, у которого нет конкуренции в округе, написала она в блоге на платформе Яндекс.Дзен.

"Знать бы, где падать, соломки подстелить. Это для подобного случая громко сказано, но если честно, лучше бы я яиц сварила и огурцы с помидорами помыла и взяла с собой в эту поездку", — сказала она.

Всего за обед женщина заплатила 1310 рублей и возмутилась "конскими ценами", которые она не видела "даже в очень хороших" ресторанах Краснодарского края. Так, нарезка из овощей стоила 200 рублей, плов с сухим, жестким мясом и шурпа с жирным бульоном по 300 рублей.

Отдельно туристка отметила цены на шашлыки. 100 граммов мяса стоили 250-350 рублей, а чебуреки — 120-150 рублей.

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/ zen.yandex.ru

В заключении блогерша написала, что ей было обидно как за себя, так и за других отдыхающих, которые "облапошились" с обедом.

"Крым я очень люблю, но не такой", - резюмировала туристка из РФ.

/ zen.yandex.ru

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты Крыма довели до катастрофической ситуацию с уборкой улиц и вывозом мусора.

Был даже уволен руководитель предприятия Крымэкоресурсы, которое занимается уборкой коммунальных отходов.