Оккупанты обеспокоены из-за "мусорного коллапса" в Крыму

Оккупанты бьют тревогу из-за ситуации с мусором

Оккупанты Крыма бьют тревогу из-за катастрофической ситуации с уборкой улиц и вывозом мусора. Был даже уволен руководитель предприятия Крымэкоресурсы, которое занимается уборкой коммунальных отходов. О "мусорном коллапсе" заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов", - сказал Аксенов.

Он отметил, что во многих городах и поселках контейнерные площадки переполнены. Также улицы завалены сухими ветками и строительным мусором. Местные власти не принимают мер для уборки и своевременного вывоза мусора, отметил Аксенов.

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Был назначен новый руководитель Крымэкоресурсы, который, выразил надежду Аксенов, "наведет порядок в деятельности предприятия и скоординирует работу с органами исполнительной власти в части уборки отходов".

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Боевые танки российской армии разъезжали на бетонной площадке. И рядом с ними девушки-балерины в пачках бегали в пыли на территории парка "Патриот".

"Грациозный танец. Водители танков профессионально управляют боевыми машинами и вооруженными танками, в движении синхронно выполняют приемы. Легкость, с которой бронированные машины передвигаются по воображаемому танцполу", — говорит голос за кадром видео.