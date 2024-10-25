Тактика "тысячи порезов": Снегирев рассказал об угрожающей ситуации на фронте

Тактика оккупантов изменилась. Они привлекают отдельные пехотные группы при минимальной поддержке бронетехники.

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Враг пытается рассредоточить украинские силы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с DeepState

Кратко:

Оккупанты изменили тактику для вытеснения ВСУ

Враг захватывает ключевые локации, такие как трассы снабжения ВСУ

Новая тактика РФ направлена на сдерживание украинских резервов

В течение последних дней враг оживился сразу на нескольких участках фронта, в частности в направлении Курахово, Селидово и Торецка. В интервью Главреду военный аналитик, сооснователь гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, чем это может обернуться для украинских сил на фронте.

По его словам, у армии страны-агрессора России уже есть тактические успехи на Торецком и Лиманском направлениях, в населенных пунктах Макеевка и Невское, что в Луганской области.

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Серьезное обострение произошло и в направлении Селидово после захвата Цукурино. Однако Снегирев считает напрасными ожидания, что враг пойдет на штурм Покровска и Селидово в лоб.

"Теперь они действуют иначе - обходят города и делают фланговые охваты. В боях за Бахмут они продвигались вперед, используя тактику утилизации так называемого спецконтингента К, который был частью ЧВК Вагнер, но я не надеялся бы на то, что они будут действовать так же и во время боев за Покровск и Селидово. То, что противник будет действовать иначе, а именно фланговыми охватами, показал опыт боев за Угледар", - пояснил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Осложняется ситуация еще и тем, что оккупационные войска пытаются брать под контроль важные локации, такие как трасса Селидово-Покровск. Это сразу создает проблемы для логистики, ротаций, вывоза раненых ВСУ и создает предпосылки для вытеснения украинских военных.

Снегирев рассказал и об ожесточенных боях на Купянском направлении. Там врагу удалось приблизиться к реке Оскол в районе Синьковки. Оккупационная армия хочет выйти на Оскольское водохранилище, чтобы рассредоточить украинскую группировку. Сложно и на Запорожском направлении.

"Падение Угледара создало предпосылки для продвижения не только в западных районах Донецкой области, но и на Запорожском направлении. И там наблюдается резкая активизация врага, причем на двух участках одновременно: Роботинском и Времеевском выступлениях. Есть оживление и в районе Малой Токмачки. Ситуация свидетельствует о том, что оккупанты используют тактику "тысячи порезов" - одновременно наносят удары по нескольким направлениям, чтобы помешать украинскому Генеральному штабу применять оперативные резервы", - добавил он.

Кто такой Дмитрий Снегирев? Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Обострение ситуации на фронте - последние новости

Напомним, военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал, что сценарий с дедлайнами от Кремля повторяется. Войска РФ будут пытаться оккупировать Курахово, Торецк, Часов Яр до окончания текущего года.

Ранее Главред сообщал, что Силам обороны Украины вероятно придется оставить Селидово. Вражеский натиск, по словам Сергея Згурца, привел к тому, что сейчас там существует только одна линия снабжения, которая простреливается огневыми средствами противника.

Накануне в ВСУ сообщали, что ситуация на Кураховском направлении фронта тяжелая. Вполне вероятно, что у российского диктатора Владимира Путина возникла идея начать наступление в сторону одного из крупных городов Украины.

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