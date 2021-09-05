Танки ВСУ на Красной площади: в Госдуме закатили истерику после троллинга украинского генерала

В Госдуме оценили вероятность появления танков ВСУ в Москве / Reuters

В Госдуме РФ ответили на слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который не отказался прокатиться по Красной площади Москвы на танке.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Белика, избранного от захваченного РФ Севастополя, в Москве ездят исключительно российские танки, а чужих — "отродясь не было", сообщает РИА Новости.

Кроме того, он назвал украинскому генералу два варианта передвижения по Москве. В первом случае он рекомендовал ему поймать такси как частное лицо, во втором — пригрозил ссылкой.

"А если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке — в трибунал, а оттуда в Магадан", - помечтал коллаборант.

Он говорит, что украинские политики постоянно дают обещания и привел в пример заявления украинских политиков, когда они хотели организовать парады в Севастополе и Ялте.

Реклама

Читайте также"Честь и хвала": главком ВСУ одобрил матерный хит про Путина на репетиции парада в Киеве

"Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит", — объяснил он. Белик посоветовал "хвастуну" Залужному перестать "лелеять несбыточные мечты" и "не замахиваться на Москву".

Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Валерий Залужный заявил о том, что не против проехать по центру Москвы на танке.

Как подчеркнул он в интервью, он не против проехать на танке по Красной площади.