Украинские танки на Красной площади: главком ВСУ рассказал о своей мечте

Валерий Залужный попросил украинцев верить Вооруженным Силам Украины.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Валерий Залужный заявил о том, что не против проехать по центру Москвы на танке.
Как подчеркнул он в интервью на 5 канале, он не против проехать на танке по Красной площади.
"Я хочу попросить наших людей, чтобы они верили Вооруженным Силам Украины, верили Залужному, верили Павлюку, Шаптале",- отметил он.
При этом Залужный ответил на вопрос ведущей о том, "хотел бы он проехать на танке по Красной площади Москвы?".
"Наверное да. Честно, да, и по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник", - ответил главком ВСУ.
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Ранее Залужный заявил о том, что Вооруженные силы Украины должны быть готовы к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий.
Он подчеркнул, что угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину не исчезла.