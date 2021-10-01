"Точка зрения Украины не учитывается": Орбан резко ответил на претензии Киева в споре по газу

Виктор Орбан / REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал дипломатический скандал с Киевом после подписания Будапештом долгосрочного газового контракта с Газпромом в обход Украины.

Он отверг критику Украины относительно газового соглашения между Будапештом и Газпромом, сообщает Reuters.

Орбан отметил, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах.

Без соглашения с Газпромом венгерским налогоплательщикам пришлось бы платить за газ гораздо больше, говорит премьер-министр Венгрии.

"Премьер-министр Венгрии подотчетен избирателям. Точка зрения Украины в ситуации с поставками газа не может учитываться", - цитируется заявление Орбана.

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Ранее сообщалось о том, что Газпром приостановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии.

Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01 октября 202й года по 30 сентября 2022 года) в размере 24,6 миллиона кубических метров в сутки.

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Газовый спор Украины и Венгрии: в чем причина

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания этого контракта между Венгрией и Россией.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.