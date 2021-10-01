"Точка зрения Украины не учитывается": Орбан резко ответил на претензии Киева в споре по газу

Премьер-министр Венгрии подотчетен избирателям, подчеркнул Виктор Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал дипломатический скандал с Киевом после подписания Будапештом долгосрочного газового контракта с Газпромом в обход Украины.
Он отверг критику Украины относительно газового соглашения между Будапештом и Газпромом, сообщает Reuters.
Орбан отметил, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах.
Без соглашения с Газпромом венгерским налогоплательщикам пришлось бы платить за газ гораздо больше, говорит премьер-министр Венгрии.
"Премьер-министр Венгрии подотчетен избирателям. Точка зрения Украины в ситуации с поставками газа не может учитываться", - цитируется заявление Орбана.
Ранее сообщалось о том, что Газпром приостановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии.
Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01 октября 202й года по 30 сентября 2022 года) в размере 24,6 миллиона кубических метров в сутки.
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Газовый спор Украины и Венгрии: в чем причина
27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания этого контракта между Венгрией и Россией.
Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.
Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.