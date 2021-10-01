"Газпром" внезапно прекратил транзит газа через Украину в Венгрию/ Reuters

Российский газовый монополист - корпорация "Газпром" - приостановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Об этом на официальной странице в Facebook сообщили представители Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

В тексте говоритсячто заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01 октября 202й года по 30 сентября 2022 года) в размере 24,6 миллиона кубических метров в сутки.

Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона ни разу в течение десятилетий транспортировки газа не нарушала своих обязательств перед Венгрией.

"Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должен быть остановлен", – отметил Макогон.

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Напомним, ранее венгерская компания MVM Group и российский газовый монополист Газпром 27 сентября объявили о подписании 15-летнего контракта на поставки газа в Венгрию в обход территории Украины. Условия договора предполагают прокачку около 3,5 миллиардов кубометров через Сербию и еще 1 миллиарда кубических метров транзитом через Австрию. Пока газ в Венгрию идет через пункты Берегово на границе с Украиной и Баумгартен на словацко-венгерской границе. Контракт Москвы и Будапешта может быть пересмотрен через 10 лет.

Украина подвергла критике контракт Венгрии с Газпромом. В МИД сделали заявление о том, что договор является политически мотивированным документом и ничем не обоснован с экономической точки зрения. Договоренность выгодна Кремлю и несет угрозу Киеву, а также украинско-венгерским отношениям.