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Контракт Венгрии с Газпромом не остановит Украину: в Киеве раскрыли сценарий по работе с Будапештом

1 октября 2021, 08:24
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Поставки газа в Венгрию через украинскую ГТС – этот вопрос, в том числе, и безопасности Будапешта, сказала Ольга Белькова.

Украинская ГТС
Украина будет вести переговоры с Венгрией с целью сохранения газового сотрудничества / УНИАН

Газотранспортная система Украины технически полностью связана с газовой инфраструктурой Венгрии. Сотрудничество двух государств за последний год усилилось, а венгерское направление стало основным для поставок газа в Украину. Киев намерен договариваться с Будапештом на дипломатическом уровне и будет пытаться убедить коллег в том, что сотрудничество стран остается взаимовыгодным, а украинский транзит является частью и их безопасности. Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова.

В эфире телеканала Украина 24 она прокомментировала ситуацию с подписанием Венгрией контракта с Россией на поставки российского газа в обход украинского государства. По ее словам, Киев и Будапешт за последний год усилили сотрудничество в сфере энергетики, и с технической точки зрения никаких проблем нет. При этом венгерское направление стало важным для Украины в контексте импорта газа. Такое сотрудничество является взаимовыгодным.Читайте такжеУкраина – надежная транзитная страна: в ЕС поддержали Киев и сделали заявление по Венгрии и Газпрому

"На сегодня украинская ГТС полностью интегрирована и сотрудничает со своими венгерскими коллегами, нам почти не нужно никаких дополнительных возможностей, что-то сильно менять. Есть технические моменты, которые можно решить при наличии политической воли очень быстро. Мы выступаем за прагматичные нормальные отношения с нашими венгерскими коллегами, так как наша работа сегодня взаимовыгодна для обеих стран. Только за последний год мы существенно нарастили сотрудничество с венграми, фактически венгерское направление – это основное для импорта газа в Украину, и большой работы на техническом уровне не следует ожидать. У нас нет больших проблем", - объяснила Белькова.

Также она добавила, что Украина не намерена игнорировать ситуацию с потерей партнерства с Венгрией по транзиту газа в Европу. В Киеве намерены на дипломатическом уровне провести работу с Будапештом и убедить венгерскую сторону в нецелесообразности разрыва сотрудничества с украинским государством. Совместная работа в сфере энергетики является в том числе и частью безопасности Венгрии.

"Однако подписание этого соглашения (с Россией о поставках газа) со стороны Венгрии, конечно, нас волнует. Мы заинтересованы сохранить транзит с территории Украины для всех наших партнеров, которым транспортировали последние 30 лет. Венгрия была одной из таких стран, она потребляет примерно 10 млрд кубов, и подписанное соглашение забирает большой объем от общего объема потребления Венгрией газа. Мы будем работать с дипломатами, чтобы доказать коллегам, что сотрудничество с нами – это часть их безопасности в том числе", - подчеркнула Ольга Белькова.

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Контракт Венгрии с Россией по транзиту газа в Европу

Венгерская компания MVM Group и российский газовый монополист Газпром 27 сентября объявили о подписании 15-летнего контракта на поставки газа в Венгрию в обход территории Украины. Условия договора предполагают прокачку около 3,5 миллиардов кубометров через Сербию и еще 1 миллиарда кубических метров транзитом через Австрию. Пока газ в Венгрию идет через пункты Берегово на границе с Украиной и Баумгартен на словацко-венгерской границе. Контракт Москвы и Будапешта может быть пересмотрен через 10 лет.

Украина подвергла критике контракт Венгрии с Газпромом. В МИД сделали заявление о том, что договор является политически мотивированным документом и необоснован с экономической точки зрения. Договоренность выгодна Кремлю и несет угрозу Киеву, а также украинско-венгерским отношениям.Читайте такжеУкраина проспала контракт Венгрии с Газпромом

Руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон допустил, что из-за газового контракта Венгрии с Россией транзит российского газа на территорию венгерского государства может частично или полностью прекратиться.

Глава правительства Венгрии Питер Сийярто заявил, что позиция Украины по договору Будапешта и Москвы якобы является попыткой вмешательства Киева во внутренние дела государства. Контракт с Газпромом, по его словам, соответствует венгерским интересам.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сказал, что украинское внешнеполитическое ведомство уже вызвало на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп ранее также вызвали в венгерский МИД. В Киеве пообещали принять решительные меры для защиты своих национальных интересов в связи с действиями Будапешта.

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