"Только начало": российский политолог предупредил о новых массированных атаках РФ

Ракетный обстрел Киева / Фото facebook.com/UA.National.Police

Президент РФ Владимир Путин может принять решение об использовании против Украины более мощного оружия, заявил российский политолог Валерий Соловей.

Он назвал в интервью телеканалу Bild массированную атаку РФ по Украине не столько "местью за мост", сколько возмездием за то, что Украина оказывает отчаянное сопротивление на поле боя.

Эксперт не исключил, что взрывы на Крымском мосту могли быть диверсий, которая позволила Путину "выпустить свои эмоции и наказать Украину за то, что она не просто сопротивляется, а сопротивляется достаточно успешно и наносит российским военным очень ощутимые удары".

"Я боюсь, что это только начало", — не исключил российский политолог.

В то же время он напомнил о том, что запас крылатых ракет в ВС РФ ограничен, а сегодняшний обстрел был разовой акцией.

"Российскому президенту придется принимать решение о применении более действенных средств", – добавил Соловей.

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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