Трагедия на Крещение: во время ныряния в прорубь утонул мужчина

Спасатели получили информацию об инциденте в 12:32, после чего привлекли водолазную группу.
В среду, 19 января, на Крещение Господне в Киевской области произошла жуткая трагедия - во время ныряния в прорубь утонул мужчина, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В селе Крушинка Фастовского района на пруде Школьный во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность гражданин 1969 года рождения", - говорится в сообщении.
Спасатели получили информацию об инциденте в 12:32, после чего привлекли водолазную группу.
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К поискам привлекали спасателей Главного управления ГСЧС в Киевской области и водолазную группу Мобильного спасательного центра быстрого реагирование чрезвычайных ситуаций.
В 15:13 тело мужчины вытащили из воды и передали работникам Нацполиции.
Ранее Главред писал о том, что 19 января украинцы отмечали Крещение Господне. В этот день по традиции в люди купаются в ледяной воде в специально отведенных местах, но такие процедуры разрешены далеко не всем. Как правильно окунаться в ледяную воду, чтобы не заболеть и кому такая процедура категорически запрещена.
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